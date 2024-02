4 góly, 2 asistence, rekord. Filippi se utrhl ze řetězu: Šampionát? Uvidíme

„Už mám nějaká léta, tolik to neprožívám. I když šest bodů jsem měl snad naposledy v mládeži. Jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct,“ neskákal jednatřicetiletý Filippi do stropu po svém galapředstavení.

Před příjezdem na stadion necítil, že tenhle večer bude patřit jemu, naopak se trošku strachoval. I proto, že Liberec byl na dlouhou dobu posledním týmem, který s Rytíři prohrál.

„Všichni víme, v jaké je Kladno situaci. A jak se říká, raněné zvíře nejvíc kouše. Měl jsem z toho obavy,“ doznal rodák z Rychnova nad Kněžnou. „Jsem rád, že jsme si pomohli přesilovkami a ubránili jsme ty jejich.“

Bílí Tygři se v přesilovkách do domácích zakousli gólově pětkrát, což je výjimečné číslo. A výjimečný je i Filippiho výkon, který využil početní výhody dvě.

První branku dal střelou z voleje, při druhé si puk do vlastní sítě srazil bránící Slováček, třetí slavil po parádním průniku a čtvrtou po exkluzivní přihrávce Rychlovského k zadní tyčce. Po ní pomyslně smekl klobouk.

„Jeho pas byl krásný, stačilo jen zamést puk do brány. Při druhé trefě jsem nahrával Fášovi, byl tam sám, ale po šťastném odrazu kotouč zapadl pod víko. Letos se mladíkům v mé lajně hrozně daří, vystřelili. Je radost s nimi hrát,“ chválil svoje křídla Faško-Rudáše a Rychlovského, který zapsal čtyři body za gól a tři asistence.

Tomáš Filippi zazářil proti Kladnu šesti body.

One man show centra prvního libereckého útoku dozorovalo na kladenském stadionu jen něco málo přes tisíc diváků. Oficiálně. Jinak možná ještě méně. Hrálo se v komorní atmosféře, kotelníci Rytířů na protest nefandí.

„Je škoda, že na extraligu v Česku přijde tisíc diváků. Na druhou stranu víme, v jaké situaci je Kladno, nemají to lehké. Asi už nad nimi zlomili hůl,“ domníval se Filippi. „Připadalo mi to, jako kdybychom hráli zápas v létě. Ne výkonem, ale atmosférou. Vždycky tu bývala od našich i domácích bouřlivá, to jediné mi chybělo.“

Zato bodů na jeho osobním kontě bylo přehršel. Vousatý forvard vyrovnal liberecký rekord, dotáhl se na Branka Radivojeviče, který se v lednu 2016 podepsal pod výhru Tygrů v Karlových Varech 7:2 gólem a pěti asistencemi.

„Uvidíme, co pokladník. S Jardou Vlachem jsem docela dobrý kamarád, nějak to vymyslíme,“ usmíval se skromný kanonýr.

Za poslední dva zápasy nasbíral 11 bodů, to někdo nemá ani za celou sezonu. Pěti body (1+4) zazářil proti Litvínovu, teď přidal ještě jeden navrch. „Přitom já tři čtyři dny reprezentační přestávky proležel s horečkami. Jsem rád, že jsem se stihl dát do kupy a odpočinout si. Měl jsem toho už plné brejle kvůli tomu, že jsem ve dvou pauzách jel reprezentovat,“ přiznal tahoun Bílých Tygrů, který získal titul v ruské KHL s Magnitogorskem.

Aktuální sezona je bodově jeho životní. „Přitom já nic v letní přípravě neměnil, šest sedm let jedu to samé. Asi je to tím, že dostávám dost prostoru na ledě od trenéra Pešána a snažím se to splácet,“ zamyslel se.

Gól Liberce, který neplatil pro postavení útočícího hráče v brankovišti, konkrétně tam byl Jakub Rychlovský.

Na čele kanadského bodování extraligy se osamostatnil s 57 body za 24 gólů a 33 přihrávek. Druhý Martin Růžička teď zaostává o tři body. O dostizích na čele žebříčku ovšem Filippi mlčel: „Nechci se k tomu vyjadřovat, nechci o tom mluvit, nezlobte se.“

Mluví za něj práce na ledě, která ho třeba vynese až na mistrovství světa. „Nevím, jestli je šance. Já můžu jen podávat co nejlepší výkony a uvidíme, jak to dopadne,“ není pod stresem.

Buď jak buď, tuto sezonu si ve své kronice musí zvýraznit: „Vede mi ji táta od mého prvního zápasu, tedy od čtyř let až doteď. On má soubor ve Wordu, je v něm už asi pět tisíc stránek.“

Na té poslední je nově napsáno: Kladno - Liberec 2:7, 4 góly, 2 asistence, 6 bodů, klubový rekord.