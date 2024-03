Zaťovič dosáhl mety 250 gólů, je v Klubu hokejových střelců. Obrovské číslo, říká

Jak se za divokou přestřelkou v Liberci ohlížíte?

Hráli jsme venku, dostali jsme čtyři góly, a to se málokdy povede vyhrát, ale naštěstí jsme jich dali šest, což je super. Musíme líp bránit, byly tam z naší strany nějaké chyby. Ale vyhráli jsme, to je hlavní. Jsme spokojení.

Co rozhodlo?

Že jsme dali víc gólů. Bylo to otevřené utkání nahoru-dolů. Vedli jsme, pak jsme ztráceli, ale vrátili jsme se do zápasu, takže super.

Zápas byl dost vypjatý, už jako v play off. Jak těžké bylo kontrolovat emoce?

Víme, o co hrajeme, potřebovali jsme vyhrát. Jsem rád, že jsme to zvládli. Už po první třetině jsme se uklidňovali, měli jsme dlouhou přesilovku, ale nevyužili jsme ji, pak jsme začali mlátit dveřmi, kroutit hlavami, a to nesmíme dělat, musíme být pozitivní. Kdybychom zápas ztratili, bylo by to špatné, ale to se naštěstí nestalo.

V Liberci jste dovršil metu 250 gólů a vstoupil jste do Klubu střelců. Jak moc si toho vážíte?

Je to obrovské číslo, ale v hokeji jde o týmové úspěchy. Jsem rád, že jsem to tam dotáhl, ani jsem nevěřil, že to letos zvládnu. Kluci mi ale pomohli, za což jim děkuju. Teď si to užiju, je to fajn, ale jinak jdeme dál, máme nějaké cíle.

Hokejisté Komety se radují ze vstřelené branky.

Jste rád, že jste na ten 250. gól nemusel čekat do play off?

Člověk na to samozřejmě myslí, každý mu to pořád připomíná. Aspoň už se o tom teď nebudeme bavit a můžeme se věnovat hokeji.

Jste čtvrtí a máte na dosah postup do čtvrtfinále. Teď bude hlavní to nepustit, že?

Máme to ve vlastních rukou. Musíme hrát tak, abychom to zvládli. Když uděláme čtyřku, můžeme si odpočinout, což samozřejmě chceme. Každý zápas je pro nás teď důležitý jako v play off, nesmíme zklamat. Musíme dál pracovat.