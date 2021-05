Arbitrážní komise odročila jednání o možném snížení trestu Mandáta za doping

„Poskytli jsme panu odvolateli sedmidenní lhůtu k doplnění důkazů, protože problém nyní spočívá v tom, zda zakázaná látka kokain byla použita mimo soutěž. Jde o to, v jakém dni, v jakém čase. To je věc, kterou komise nyní musí řešit, respektive on musí prokázat, že to bylo mimo soutěž,“ řekl předseda komise Jan Žák ČTK.

Mandát měl pozitivní test na kokain po extraligovém zápase 13. prosince, podle svého vyjádření v rozhovoru pro dnešní vydání deníku Sport kokain vzal o několik dní dříve na party s kamarády. Pokud by se mu to podařilo prokázat, měl by zřejmě šanci na snížení trestu.

„Udělali jsme maximum, abychom prokázali, že jsem to nemohl mít v den zápasu. Povedlo se nám dokázat, že mám opravdu extrémně pomalé spalování. Normálně se kokain drží v moči jen nějakých 14 hodin, u mě je to ale několik dnů. Dělali jsme test s paralenem. Do několika hodin by měla být účinná látka paracetamol z těla pryč, mně se ale nevstřebala skoro vůbec,“ uvedl Mandát.

Podle předsedy komise Žáka hráč určitý důkaz předložil, rozhodně to ale neznamená, že mu bude trest snížen. „Nemyslíme si, že je to něco, co by stačilo ho vyvinit. Výsledky znaleckého dokazování pana znalce nejsou úplně stoprocentní tak, abychom mohli na základě toho rozhodnout. Je to určitá indicie, a proto jsme ho vyzvali, aby ještě doložil další skutečnosti, další důkazy,“ řekl Žák.

Kdy padne rozhodnutí, není jasné. Všechny zúčastněné strany dnes přednesly závěrečné řeči a podle Žáka je možné, že komise rozhodne bez dalšího osobního jednání. „Jak rozhodneme, teď říct nemohu, protože bude záležet na důkazech, které nabídnou v rámci výzvy k doplnění,“ dodal Žák.