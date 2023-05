Pavelka se z Finska vrací do extraligy, bude hrát v Hradci Králové

„Tomáš je velkou posilou pro naši obranu. Je to zkušený obránce, který by měl patřit k našim defenzivním tahounům a měl by mít i významnou roli na přesilovkách,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

„Byl jedním z mála kvalitních obránců na přestupovém trhu, a přestože měl více nabídek, jsem rád, že minimálně další dva roky bude působit v našem klubu,“ dodal.

Pavelka odešel před rokem ze Sparty do týmu Lukko Rauma a na severu Evropy odehrál včetně play off 58 zápasů s bilancí dvou branek a šesti asistencí.

Extraligový šampion v dresu Litvínova z roku 2015 hrál nejvyšší soutěž i za mateřské Vítkovice. V extralize dosud Pavelka nastoupil k 391 utkáním, vstřelil 40 gólů a přidal 102 asistencí.