Hradec je ve formě, Boleslav se trápí. Jak dopadne jejich souboj?

„Dostali jsme novou krev do žil, ale nesmíme usnout na vavřínech a spoléhat na jeden zápas v Lize mistrů. Výkon ze Švédska musíme předvést i v domácí extralize,“ říká před pátečním duelem útočník Hradce Aleš Jergl.

Mountfieldu se v extralize v letošní sezoně nedaří podle představ, zatím je až devátý, ale v posledních zápasech došlo k velkému zlepšení a vypadá to, že se Východočeši začínají zvedat. V posledních třech duelech získali osm bodů, pouze s Kometou ztratili jeden bod. Začíná se projevovat změna herního systému, kterou nastavila trenérská dvojice Vladimír Růžička, Tomáš Martinec.

„Takový systém teď trenéři nastavili a je vidět, že nám to vyhovuje. Teď je třeba to pilovat, aby se to ukázalo i v zápasech a my dávali více gólů,“ zdůrazňuje Jergl.

To Mladá Boleslav je na tom lépe. Od začátku sezony se pohybuje v horních patrech tabulky, momentálně jí v extraligové tabulce patří páté místo. Jenže současná forma hovoří spíše pro Hradec, Středočeši totiž z posledních pěti zápasů odcházeli jako poraženi. Letošní vzájemná bilance obou týmů je vyrovnaná. Nejprve doma vyhrál 2:0 Hradec. V druhém utkání se radovali mladoboleslavští hráči, kteří na konci listopadu doma vyhráli 1:0.

A souboj skvěle chytajících gólmanů se očekává i v pátek. Na jedné straně by měl stát ve výborné formě se nacházející Marek Mazanec, na druhé stálice mezi třemi tyčemi boleslavské branky slovinský reprezentant Gašper Krošelj.

„Boleslav hraje na dlouhé přihrávky, které protečují do pásma a jedou za tím. Je to stejně bruslivý tým jako my, bude to nahoru dolů,“ myslí si Jergl.

Východočeši se v utkání budou muset obejít bez několika klíčových hráčů. Mimo hru jsou obránci Zámorský a Linhart, do zápasu nezasáhne ani útočník Červený, ani nová posila Lukáš Žejdl, jenž minulý týden přišel do Hradce právě z Mladé Boleslavi.