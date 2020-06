Vlasák vyzývá kluby: Nehrajme si na vlastním písečku. Přistupme na riziko

„Jako klub se změnami nesouhlasíme, protože si nemyslíme, že budou ku prospěchu, ale nezbývá nám, než je respektovat, protože ligu řídí svaz a ten takto rozhodl. Uvidíme, jak všechno bude vypadat,“ říká Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně, jednoho z mála odvážných klubů, jež šly proti proudu a naopak navrhovaly zúžení extraligy.

Dá se čekat něco jiného, než že úroveň soutěže utrpí?

Naše stanovisko je dlouhodobě známé. Myslíme si, že kvalita půjde dolů a zajímavých zápasů, kdy o něco jde, bude pochopitelně míň.

Bude to bavit fanoušky?

Těžko říct. Nedokážu to nyní odhadnout. Každý by měl hrát samozřejmě naplno, ale jistotu play off bude mít dvanáct týmů ze čtrnácti, takže skoro 90 procent klubů... Musíme si počkat a pak vyhodnotit, kdo měl pravdu.

Budou hokejisté motivovaní, když bude prakticky jedno, jestli skončí desátí, nebo dvanáctí?

Hráči motivaci mít budou. Když budu mluvit za nás, tak trenér měl s hráči na tohle téma rozpravu. Každý hokejista by tu motivaci měl mít. To zaprvé. A pokud jde o náš klub, tak platí, že budeme chtít hrát nahoře o co nejlepší výsledek. To je naše filozofie a nic na ní měnit nebudeme.

Příští rok má mít extraliga patnáct účastníků. Je vůbec možné, aby úroveň nešla níž?

Záleží také, kdo tím patnáctým účastníkem bude a jestli vůbec splní licenční podmínky, které budou nastavené striktněji. Podle našeho názoru rozšíření na kvalitě nepřidá. Ale uvidíme, jak se Kladnu podaří sestavit mančaft, jestli tedy postoupí Kladno. Šance dostat se z první ligy je teď velká. Mužstva jako Poruba dost posilovala, takže uvidíme.

Platí váš názor, že by bylo ideální, kdyby měla extraliga dvanáct týmů?

Jasně. Dopředu jsme ale věděli, že to nemá šanci na úspěch, protože ten návrh neprošel ani na hlasování klubů.

Je vůbec reálné, aby bylo zúžení v budoucnu možné dojednat? Bude k tomu vůle?

Těžko říct, vůbec to nedokážu odhadnout, ale teoreticky by k tomu v budoucnu mohlo dojít. Nechtějte po mně ale horizont, kdy by k tomu mohlo dojít. A to navzdory tomu, že všechno směřuje k tomu, že si extraligu budeme jako kluby řídit sami. Je to pořád věštění z koule.

Co by se muselo stát, aby kluby, jimž hrozí sestup - a těch není málo - se zúžením souhlasily?

My jsme v návrhu na zúžení extraligy deklarovali, že sestup se může týkat i Plzně. To se klidně může stát. Tady jde o to, abychom si každý přestali hrát na svém písečku a pomohli hokeji. Někoho by to samozřejmě trefilo, může se to stát komukoli. Je to jenom o tom přistoupit na to riziko. Pořád je důležitější, že by tenhle krok byl pro dobro celého českého hokeje.

Opravdu je možné, aby se Plzeň obávala sestupu?

Problémy může mít opravdu každý. I s penězi. Tady jde o to, jak tým bude složený. Nedávno se nám stalo, že jsme po první čtvrtině byli poslední. Pak jsme se teda dohrabali do předkola a tuším, že jsme v něm vyřadili Vítkovice. Riziko neúspěchu existuje pro každého. Nepovede se vám začátek, budete v tom lítat a pak je strašně těžké se dostat zpátky.

Jeden z hlavních argumentů pro změnu extraligy byla finanční stabilita. Pomůže to Plzni v tomto směru?

Nevím, myslím si, že ne, ale opravdu nevím. Tohle je spíš otázka na našeho obchodního ředitele, který jedná se sponzory. Nebo na Martina Straku.

Ze svého pohledu nevidím žádný důvod, kterým by uzavření a rozšíření extraligy mělo přispět ke stabilitě oproti normálu...

Já právě také ne. Ušetřit budete moct snad jen, když skončíte třináctí nebo čtrnáctí a pustíte na konci sezony pár hráčů do ciziny. Tím ušetříte za platy na dva tři měsíce. Na druhou stranu jde ale do play off dvanáct týmů, takže šance postoupit bude skoro pro každého.

Na Slovensku zasáhla kluby krize už teď, mají existenční problémy. Přijde mi, že v Česku to tak úplně není. Nebo se mýlím?

Nějaký dopad to určitě mít bude. Záleží, jak máte složené portfolio partnerů. Krize někoho zasáhla víc, někoho míň a někoho vůbec. Záleží, jak jsou na tom firmy a jak se to promítne do sponzoringu. Když se to firmy nedotkne, tak může dát stejné peníze. Jiného se to dotklo a řekne vám, že dostanete míň nebo nic, protože musí zachránit firmu a postarat se o zaměstnance.

Plzeň krize zasáhla dost, viďte?

No tak určitě. Hlavní problém je, že jsme neměli žádný příjem ze vstupného na play off, kde se generují docela velké peníze. Nějaká jednání probíhají, takže musíme počkat, jak to dopadne.

Je pravda, že bez dotace od města, kterou jste dostali, byste byli ve vážných problémech?

Tohle úplně nevím, protože to řeší majitel, já měl hoňku se sestavováním mužstva, takže jsme to neprobírali. Ale určitě to nebyla lehká situace, protože jinak by se o nic nežádalo.

Obáváte se druhé vlny pandemie? Může mít další dopad a v čem? Mluví se o tom, že se začne hrát bez diváků - zase byste přišli o peníze.

To tak určitě bude, ale zase nejsem v tomhle směru odborník. Když to poslouchám, tak jedni říkají, že druhá vlna být nemusí, jiní zase, že může být. Ani oni sami nevědí, co bude. Vstupné od diváků je samozřejmě podstatná část rozpočtu, takže by to byl zásah. Ale pevně věřím, že do září bude všechno v pohodě a že lidi budou moct na stadiony přijít.