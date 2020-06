Jak bude vypadat extraligový boj. Hokejové změny přehledně

1. Jak bude vypadat extraliga?

Základní část 2020/21 bude mít obvyklých 52 kol, následně první čtyři celky postoupí přímo do čtvrtfinále. Týmy na 5. až 12. místě sehrají předkolo (5. proti 12., 6. proti 11. atd.) a vítězové postoupí do řádného play off. Podobně jako na jaře 1996. Pak se rozjedou série na čtyři vítězství. Pro týmy na 13. a 14. místě sezona po základní části skončí.

2. Co svaz zatrhl?

Ještě než kompletní jedenáctka mužů z výkonného výboru v pátek zvedla ruku pro nesestupovou variantu, řešil se na svazu model, který prosazovala většina majitelů a manažerů z asociace profiklubů (APK). Oč zjednodušeně šlo? Nejhorší extraligový tým by mířil do baráže proti vítězi 1. ligy.

Z dostupných informací víme, že pro něj hlasoval šéf APK i Vítkovic Aleš Pavlík, zatímco třeba majitel brněnské Komety Libor Zábranský se coby další člen výkonného výboru hlasování zdržel.

Konečný výsledek? Třikrát ano, dva se zdrželi, šestka hlasujících byla proti. A další průběh už znáte.

3. Proč se šíří kritika?

Svaz věří, že dočasné zrušení sestupu ochrání kluby v nejistých koronačasech. Jenže všude rozhodně nezavládl klid. Pachuť je cítit z Plzně. Nejrázněji se ozvala Sparta, která má dlouhodobě nejvyšší návštěvy. „Týmy ze spodní části tabulky nebudou mít o co hrát. Takový hokej fanoušci nechtějí,“ vyhlásila generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Protestují i fandové na sociálních sítích. Nakvašenou zprávu tam vyťukal i nejlepší hráč extraligy Milan Gulaš: „Bohužel nedokážu vysvětlit, proč tomu tak je!!!“

4. Kdo postoupí?

Vítěz 1. ligy, který zároveň splní licenční podmínky pro extraligu. Jedná se především o stadion a zázemí. „To momentálně mají jen asi dva prvoligové kluby, a to bychom ještě museli udělit výjimku,“ říká šéf svazu Tomáš Král.

Extraliga se nedávno hrála na zimácích v Kladně a Chomutově, který má ovšem existenční trable. Teoreticky se po úpravách může nejvyšší soutěž hrát v Ostravě-Porubě nebo Vsetíně. Jihlava hodlá stadion rekonstruovat. Pokud by vítěz 1.ligy nesplňoval podmínky, nesmí prodat (přenechat) licenci jinému klubu. Extraliga by se pak hrála dál se 14 týmy.

5. Jaká bude 1. liga?

Mimořádně početná! Druhou nejvyšší soutěž bude hrát v nadcházejícím ročníku rekordních 19 týmů. Náhle utnutá sezona umožnila postup Vrchlabí, Šumperku i Kolínu, který chce dál fungovat jako poloprofesionální klub. Po základní části se soutěž rozdělí na dvě poloviny. První desítka má jisté play off, do kterého se pak připojí i dva nejsilnější ze zbylé devítky. Ročník 2021/2022 se opět zredukuje na šestnáct týmů.

6. A co další rok v extralize?

Pokud vítěz 1. ligy skutečně postoupí, bude se ročník 2021/2022 hrát s 15 týmy. Tentokrát do čtvrtfinále postoupí nejlepší šestka. Týmy na 7. až 10. místě čeká předkolo, takže půjde o formát, na který byli fanoušci zvyklí v posledních letech.

Přímo sestoupí poslední, 15. celek po základní části. Týmy na 11. až 14. místě sehrají poněkud komplikované play down. Nejdříve tu bude maximálně sedmizápasová série mezi 11. a 14. týmem a mezi 12. a 13. Ovšem zůstanou započítány body po základní části. V této sérii tak bude ve hře 21 bodů, ale jakmile jedno z mužstev bude mít na to druhé už takový náskok, že ho soupeř nebude moct vymazat, končí se. Následně dvě poražená mužstva (tedy dle bodů na 13. a 14. místě) hrají sérii proti sobě. Tady už se body mažou, hraje se na čtyři vítězství a poražený půjde do baráže proti vítězi 1. ligy.

7. A co další sezony?

Není jasno. Svaz odhalil plány pouze na následující dvě sezony, ovšem šéf Král vyřkl: „Pokud by bylo čistě na mně, přál bych si, aby se do extraligy poté vrátil přímý postup a sestup.“ Teď je to ale skutečně spíš tužba než reálný scénář. A nejde jen o nevyzpytatelnou situaci po koronaviru.

Šéfové klubů pod hlavičkou APK už několik měsíců analyzují, co by obnášelo, kdyby si extraligu opět řídili sami jako v minulosti. Svaz není proti a Králova odpověď by se dala pelíškovsky parafrázovat: „Dávám tomu rok, maximálně dva.“

APK si následně může vymyslet vlastní systém i úpravy. A extraliga se zase může měnit. Teď má jasno. Alespoň na nějakou dobu.