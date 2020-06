Zábranský hájí změny: Nechápu, že se hokej po koronaviru neumí semknout

Libor Zábranský považuje roční nesestupovou variantu pro nejvyšší soutěž za rozumný krok v nevyzpytatelné době.

„Český hokej se blíží ke ztrátě půl miliardy korun. Nebylo by od nejvyšších lidí naivní a nezodpovědné, kdyby se nehledalo řešení?“ pokládá si brněnský boss řečnickou otázku ve velkém rozhovoru, který v úterý uveřejnil web Komety.

„Neměli bychom se postarat o to, aby ztráta nenarůstala dál? Všichni přece sdílíme zájem, aby bylo v hokeji co nejvíce peněz. A když jako manažer vidím takové ztráty a další možné hrozby, měl bych se postarat o to, aby byly co nejmenší,“ dodává Zábranský.

Připomíná obavy, že na podzim může Česko opět paralyzovat covid-19. Mezi nakaženými se mohou objevit hokejisté i zaměstnanci arén, krajští hygienici mohou šupem poslat celý klub do čtrnáctidenní karantény. To může nastat na několika místech extraligové mapy.

„I kdyby šance na tenhle černý scénář byla jen v malých procentech, musíme se na to připravit a přiznat si, že soutěž může mít dost rozháraný a tím pádem neregulérní průběh,“ tvrdí Zábranský.

Koronakrize podle něj také odhalila názorovou roztříštěnost, nekonzistentnost některých klubů a celkovou nejednotu v českém hokeji.

A jeho pohled má váhu.

Z krachující Komety vybudoval uznávanou sportovní značku. Brněnský klub je majitelem dvou z posledních tří titulů, které se v extralize rozdávaly. On se zase vypracoval mezi nejvýraznější a nejvlivnější hybatele českého hokeje, který má hlas i ve výkonném výboru.

Ten v pátek schválil návrh prezidenta svazu Tomáše Krále a Zábranský ho hájí: „Když se na to někdo podívá normální optikou, musí mu přece dojít, že v dobré víře dělá to, co všichni ostatní například ve svých firmách. Šetří se a dělají se úsporné balíčky.“

Zúžit extraligu? Kluby by se klidně zadlužily

Zástupci profiklubů (APK) během koronavirových časů navrhovali, zda by se do extraligy po roční pauze opět nevrátila baráž. To se Zábranskému příliš nezamlouvalo.

„Šestnáct let dělám manažera a přímý postup a sestup je nejspravedlivější model,“ tvrdí koučující šéf Komety. Jen přeplácení průměrných extraligových hokejistů zajistí podle Zábranského prvoligovému mančaftu možnost mít širší a konkurenceschopný kádr.

„Jinak se ze spodku první ligy nahoru nedostanete. Zatímco v extralize se na blížící se baráž můžou poslední týmy připravovat, vy si procházíte bojem, zraněními a vším okolo,“ doplňuje Zábranský.

Během nejasné doby se také vytvořila trojice klubů (Sparta, Plzeň a Liberec), která do dalších extraligových měst rozeslala dopis, zda by nestálo za to soutěž osekat o dva účastníky na dvanáct.

„Byl to pro mě šok, že tři kluby, z nichž dva žádají municipalitu o podporu, navrhnou tak brutální systém. Co myslíte, že by se stalo?“ táže se Zábranský. „Roztočila by se velká platová spirála. Nikdo by přece nechtěl být mezi těmi dvěma a jít přímo dolů. A myslím si, že by se kluby klidně i zadlužovaly, jen aby nepřišly o extraligu.“

Nakonec nejvyšší soutěž rok pojede v režimu, kdy nejlepší kvartet postoupí přímo do play off. Pátý až dvanáctý tým si zahraje o play off v předkole. Pro třináctý a čtrnáctý tým ročník končí, žádná hrozba pádu do první ligy.

Líbí se vám nesestupový model extraligy? Ano 9 Ne 50

Systém kritizují někteří funkcionáři i hráči, bouří se fanoušci. Mluví se o frašce nebo o tom, že beznadějně odříznuté týmy u dna tabulky nebudou mít o co hrát.

„Bytostně mě uráží, když tohle někdo tvrdí! Co je to za nesmysl?“ naježí se Zábranský. „Kdyby to řekl nějaký manažer, trenér nebo hráč v Kometě, na minutu letí ven. Já skládám mančaft na titul. My chceme vyhrávat a jestli někdo řekne, že když prohraje, tak se nic nestane, nezlobte se na mě, ale radši ať to vůbec nedělá.“

Bídná hra, bídné návštěvy. To není o systému ligy

Řada uznávaných extraligových hokejistů už na přelomu roku upozorňovala, že hrozba sestupu vybičuje tým k lepším výkonům. Láká i diváky do hlediště. To vše na sezonu zmizí a nejhorší celky extraligy mohou dohrát sezonu bez motivace a zájmu.

„Nikdo normální přece nemůže říkat, že hokej za těchto podmínek nebude nikoho bavit. Když mančaft hraje hrozný hokej, plácáte se dole a nedá se na to dívat, logicky to nikoho nebaví a klesá vám návštěvnost. To ovšem nemá co do činění se systémem soutěže,“ argumentuje Zábranský.

Uzavřená nejvyšší soutěž v uplynulých sezonách fungovala ve Finsku, Německu nebo v rakouské EBEL.

Pandemie donutila i zástupce švýcarských klubů si na rok odsouhlasit, že tamní liga bude nesestupová. Na podzim 2021 může podobně jako extraliga odstartovat s lichým počtem účastníků, které rozšíří vítěz druhé nejvyšší soutěže. „Podle našeho názoru rozšíření na kvalitě nepřidá,“ tvrdí třeba za Plzeň sportovní manažer Tomáš Vlasák.

„Podle hlasování APK a dle některých mediálních výstupů to u nás oproti Švýcarsku vypadá, že tady koronavir není,“ přemítá Zábranský.

„Devět klubů, které hlasovaly pro malou baráž, mají asi hodně peněz a mají je jisté. To je zpráva, kterou si z toho odnáším. Naše kluby jsou na tom o poznání lépe než ve Švýcarsku a že Švýcaři jsou na tom v hokeji finančně hůře.“