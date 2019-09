Nemáme moc rozdílových hráčů v extralize ani v NHL, říká Vlasák

Plzeň není tak bohatá jako Třinec nebo Liberec. Jak je pro vás těžké stavět úspěšný tým?

Jsme omezení rozpočtem, takže musíme být obezřetní. Určitým hráčům nabídneme dobré podmínky. To se týká Milana Gulaše, protože je to stěžejní hráč. Nebo Tomáše Mertla. Jinak se snažíme hráče vytipovat charakterově i stylem, aby zapadali do našeho hokeje. Není to jenom o mně, na výběru se podílí Martin Straka a trenéři. Jsme v každodenním kontaktu a o hráčích se bavíme. Máme představu o hokeji, jaký bychom chtěli hrát a víme, kam se hokej posouvá. I v našich podmínkách se tomu chceme přibližovat a neztrácet krok na klubové mezinárodní scéně.

Jak moc důležité jsou v tomto ohledu peníze? Často se ukazuje, že nejsou úplně všechno.

Zaplaťpánbůh nejsou hlavní a striktně rozhodující. Na druhou stranu je to strašně důležitá položka ve střípcích, ze kterých se tým tvoří. Neplatí, že automaticky vyhrává ten, kdo má nejvíc peněz. Umožní vám ale ze 70 % sehnat hráče tak, abyste se skládáním týmu neměli problém. Pak hraje roli, jak chtějí dělat hokej lidi kolem klubu. Jak se chtějí posouvat dál.

Jak je důležitá celková koncepce a vize?

Je to skládačka. Jak končí sezona, tak už musíte sledovat, komu končí smlouva, koho byste chtěl udržet, koho přivést. To řešíme s Martinem i trenéry, protože s mužstvem pracuje a má za něj zodpovědnost. Takže si sedneme a vybereme okruh hráčů, které bychom chtěli získat. Není to tak, že si napíšeme pět jmen a ty dostaneme. Tak to nefunguje. Důležité je vhodně doplnit kádr ke stávajícím hráčům. Loni jsme třeba měli možnost získat Honzu Kováře a udělali jsme pro to maximum, protože jsme věděli, že to je hráč, kterých v lize moc není. To se potvrdilo. Jelikož jsem věděl, že po sezoně na 99,9 % odejde, tak jsem v jejím průběhu kontaktoval Tomáše Mertla. Rozdílových hráčů není na trhu moc. Nemáme jich moc v extralize, v Evropě ani v NHL. Je to pár kluků. Tomáš se nám osvědčil, navíc je kamarád s Milanem Gulašem a na ledě si rozumí. A také jsou oba obrovsky poctiví v tréninku a dokážou strhnout kabinu. To je moc důležité.

Vraťme se ke spolupráci manažera a trenéra. Je to klíčový bod úspěchu týmu? Aby tahle dvojice souzněla v názorech na hokej?

Sami vidíte, jak to funguje ve fotbale mezi trenérem Trpišovským a manažerem Nezmarem ve Slavii. Je to strašně důležité. Nejde, aby tihle dva měli diamtrálně rozdílný pohled. Není to ale tak, že se shodneme na všem, to vůbec ne. Diskutujeme a někdy jsou věci, kdy máme rozdílný názor já, trenér i Martin Straka. Když přivedete hráče, který pro trenéra není tolik zajímavý, tak je to kontraproduktivní. Musíme dopředu na 100 % vědět, co chceme od hráče, kterého přivedeme. Co bude hrát a kam ho můžeme zařadit.

Je pro vás fotbalová Slavia velkou inspirací?

Já bych to připodobnil spíš k době, kdy Trpišovský s Nezmarem působili ještě v Liberci. To na Plzeň sedí líp. To je klub na podobné bázi jako my. Pořád se dokážou držet nahoře. Slavia by se svými penězi měla během pěti let vyhrát titul třikrát. V hokeji by klub s podobným rozpočtem měl být třikrát aspoň ve finále. Pro nás je úspěch, když se do finále protlačíme jednou za pět let. Není to jenom o penězích. Na jaře nám do finále chyběl krok a nikdy bych netvrdil, že jsme se do něj nedostali kvůli tomu, že měl Třinec větší rozpočet. Rozhodují maličkosti a je jich strašně moc. My vedli 2:0 a věděli, že pro nás bude klíčové zvládnout jeden domácí zápas. To se nám bohužel nepodařilo a série se začala pomalu otáčet.

Je úspěch postavený na jasné představě, jak by se mělo hrát?

Myslím, že jo. Náš hokej je dobře čitelný. Je založený na atributech, které vedou k výsledkům: každý ví, co má hrát, jakou má roli v mužstvu, jakým hokejem se chceme prezentovat a co pro to musí dělat. K tomu trenéři hráče nabádají a vedou. Rukopis je tam znát. Poslední tři roky jdeme se stejnou vizí: chceme hrát rychlý bruslivý hokej, žádné vyčkávání, opatrnost a defenziva. Dneska se hokej ubírá směrem k aktivitě, napadání, snaze dostat soupeře pod tlak. Z toho pramení šance. To je podobné ve fotbale. Fotbal je o presinku. Když mužstvo dokáže 90 minut presovat jako ve Slavii, tak potom dominuje. Tímhle směrem bychom se chtěli posouvat i my.

Martin Straka má rád starší a zkušené hráče. Jak to zapadá do dnešního trendu, kdy se za každou tlačí hlavně mladí?

Máme to tak, že jsou vždycky potřeba zkušenější a starší hráči, kteří mladším ukážou směr. Dřív bylo hodně osmnáctiletých kluků, kteří pravidelně hráli extraligu. Dneska to tak prostě není. Mladí bohužel dozrávají později než ve Finsku a ve Švédsku. Dneska jsou devatenáctiletí kluci kapitáni v NHL. My to tak nemáme. Proto musí starší ukazovat, kudy jít. Dám příklad: Gulaš s Mertlem hrajou s Pourem, což je ročník 99 a posouvá se každý rok. Na druhou stranu si troufnu tvrdit, že vzhledem k malému výběru zabudováváme docela dost mladých: Pour, Kodýtek, Kantner, Kaňák nebo osmnáctiletý Přikryl, ve kterém vidíme budoucnost a chceme mu prostor dát. Ale záleží to na něm, nemůžeme mu dávat prostor jenom proto, že je mladý. Musí na něm být vidět hlad a chuť tvrdě pracovat.

Starší hráči ve větším počtu končí. Je těžké udržet v týmu konkurenci?

Jsou individuality, ale obecně je kvalita mladých hráčů nižší než dřív. To si nebudeme nic nalhávat. Platí to i v jiných sportech. Je to i tom, jak se s mladými pracuje. U nás je malý rybníček, aby si někdo myslel, že je dobrý v mladém věku. Je to poznat v mezinárodní konfrontaci.

Gulaš je jednoznačný lídr. Není Plzeň až moc závislá na jeho výkonech?

Guli je klíčový hráč a když v mužstvu nebude, tak bude mít úplně jinou tvář. To víme, proto jsme chtěli, aby zůstal. Dneska je mu 33 let, ale je na tom tak dobře a dbá o sebe, že nemám strach, že bude hrát ještě hodně dlouho. Na druhou stranu bez něj nebude v Plzni konec. Iks zápasů nám v minulé sezoně odtáhl čtvrtý útok ve složení Eberle, Kodýtek, Straka. Měli famózní základní část a byli schopní převzít roli Gulašova útoku. Ale je jasné, že bez Gulaše a Kováře bychom v play off tak daleko nedošli. Zkušené a starší hráče speciálně na play off potřebujete.

Co může Plzeň otevřeně označit za svou ambici v nové sezoně?

Když jsem byl hráč, tak jsem neměl rád před sezonou velká prohlášení. Kdo by nechtěl titul? Jsme zdrženlivější. Chceme do play off a tam začíná všechno od nuly.

Martin Hosták mi řekl, že jeho cílem je být ve Zlíně každou sezonu o něco lepší než tu předchozí. Má na to Plzeň?

Těžká otázka. Za jistých okolností na to máme: když se nám budou vyhýbat zranění klíčových hráčů. Kádr nemáme tak široký a nemůžeme sáhnout do zahraničí a přivést náhradu. Nechci být ale alibista. Chceme hrát na špici a probojovat se do nejdál. Chceme do play off a tam se uvidí, kdo má jakou formu. Samozřejmě bychom chtěli být lepší než minulou sezonu, ale to už by znamenalo finále, což je strašně těžký úkol.