Hokejový pakt. Plzeň podpoří univerzitní celek, memorandum podepsáno

„Dva kluci si před pěti lety založili univerzitní tým, tahali si věci domů, sušili je na koleji... A teď tu sedíme s Martinem Strakou a uzavíráme spolupráci s klubem s devadesátiletou tradicí. Je to pro nás strašné ocenění práce, kterou jsme odvedli,“ rozplýval se Vilém Franěk, jenž stál jako jeden z hlavních aktérů u zrodu Akademiků.

Jak přesně by měla kooperace fungovat? Oba celky se budou vzájemně propagovat a podporovat na sociálních sítích, logo Škody Plzeň se objeví na dresu Akademiků a extraligový semifinalista zase vypomůže při pořádání univerzitních zápasů na ledě Home Monitoring Arény.

Tam by se měl v polovině září uskutečnit také vůbec první zápas nové vysokoškolské soutěže, který by navíc údajně měla v přímém přenosu vysílat Česká televize.

„Jsme velice potěšeni, že jsme prvním extraligovým týmem, jenž do podobné spolupráce jde. Jsem šťastný, že se vůbec něco takového děje. Viděl jsem jedno utkání Akademiků v minulé sezoně a atmosféra mě uchvátila, byla fantastická, i samotný hokej měl vysokou kvalitu,“ vykládal Martin Straka, majitel Škody Plzeň, podle kterého je univerzitní liga šancí pro mladé hráče, jak si prodloužit kariéru.

„Pokud se nám z ročníku povede zabudovat do áčka jednoho nebo dva hráče, tak je to úspěch. Ta dvacítka dalších má teď možnost se vzdělávat a hrát u toho hokej, to je další plus,“ dodal.

Do nové etapy vstoupí Akademici i s novým logem, které jim navrhli přímo studenti.

„Požádali jsme Fakultu designu a umění Západočeské univerzity, kde návrh loga zadali jako ročníkovou práci. Vzniklo jich dvaadvacet, z nichž jsme vybrali toto jako vítězné,“ přibližoval průběh tvorby Franěk. Českou univerzitní ligu bude hrát osm týmů, každý celek čeká v základní části jednadvacet utkání. Systém vyřazovacích bojů je na domácí poměry unikátní. Výše umístění si budou vybírat soupeře pro play off, volba bude následně probíhat i ve druhém kole. Celkový vítěz převezme na konci ročníku premiérově Pohár Jana Palacha.