Stávka v NHL? Kdepak, hráči nemají důvod. Liga generuje peníze

Ten termín je 15. září, právě do této doby mají hokejisté působící v nejslavnější lize světa možnost ukončit stávající podmínky. Podle zpráv ze zámoří to však s největší pravděpodobností nehrozí.

Leccos naznačují slova hvězdného útočníka Chicaga Jonathana Toewse, jenž pravil: „Mezi oběma stranami panuje vzájemný respekt a snaží se najít dohodu. Máme společný cíl udržet náš sport na současné cestě. Bylo by zbytečné ji přerušovat.“

Všichni jsou obezřetní, jelikož NHL za posledních patnáct let zažila dvě dlouhé pauzy (v sezoně 2004/05 se nehrálo vůbec, o osm let později se stihla odehrát polovina zápasů základní části).

Teď je však situace jiná. „Hráčům se nevyplatí jít do stávky s podmínkami, které dnes mají,“ říká bývalý útočník a dnes skaut Dallasu Jiří Hrdina.

Co by mohlo situaci změnit? Moc toho není, snad jedině tzv. escrow neboli odvod z platu do fondu, který majitelé klubů zavedli po poslední výluce kvůli tomu, aby se na ekonomických ztrátách ligy podíleli nejen oni, ale také štědře placení hráči.

„Jde o pět procent, které jim automaticky strhávají z platu. Pokud liga vykázala dobrý hospodářský výsledek, tak jim je na konci sezony doplácí, v opačném případě zůstanou nevyplacené,“ vysvětluje Hrdina s tím, že jde o nejspornější bod, o který hráčům půjde. Přesto dodává: „Momentálně to podle mě nebude důvod ke stávce. Můj pocit je, že by liga měla normálně pokračovat.“

O tomto dojmu svědčí i slova Dona Fehra, šéfa odborů, jenž popisoval současné vyjednávání se zástupci NHL jako srdečné a příjemné. „Dialog pokračuje, náš vztah a vzájemný respekt je důležitý,“ pochvaluje si i komisionář ligy Gary Bettman.

Otázkou však je, co se bude dít za tři roky, tedy na podzim 2022, kdy vyprší stávající kolektivní smlouva. Nejvíc pochopitelně záleží na ekonomickém vývoji. Ten stávající ovšem nenaznačuje žádný zásadní důvod, aby se nehrálo.

Komisionář NHL Gary Bettman (vlevo) a šéf odborů Don Fehr jsou zásadními hráči při jednání.

„Obě strany vidí, že NHL je na tom po finanční stránce velmi dobře. Každým rokem zvyšuje platový strop, a týmy mohou tím pádem více utratit. To znamená víc peněz pro hráče, kteří musí být spokojení. Opravdu nevidím nějaký zásadní důvod k tomu, aby byla stávka, nebo aby majitelé ligu zavřeli,“ říká Hrdina.



Situaci může změnit snad jedině krize, která by způsobila pokles, či dokonce zastavení růstu. Je jasné, že se platové stropy nebudou zvyšovat donekonečna. Limity jsou v tom, zda bude liga schopna generovat další zisk. To závisí například na tom, jestli podepíše nový televizní kontrakt za víc peněz.

„Pokud se to nepovede, tak se narazí na okamžik, kdy majitelé přestanou vydělávat, a tím pádem by zvyšování platových stropů skončilo,“ popisuje Hrdina. Pokud by ekonomický vývoj stagnoval, či dokonce uvadal, tak budou majitelé logicky trvat na snížení mezd hráčům. Pak by mohl nastat problém.