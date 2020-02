Vlasák: Rusové nabízeli velké peníze za Gulaše. Naštěstí se mu nechtělo

„Popichujeme se každou chvíli, to je jasné. A Milanovi hlavně přeji, aby udělal ještě spoustu bodů,“ říká pětačtyřicetiletý Vlasák.



V rozhovoru bývalý skvělý útočník a trojnásobný mistr světa ale vysvětluje i citlivější věci, třeba výměnu reprezentačního beka Michala Moravčíka do Litvínova.

Gulaš vévodí extraligovým statistikám. Přistálo vám během sezony na stole hodně nabídek ze zahraničí, abyste ho uvolnili?

Ještě před Vánocemi měl nabídku z Ruska. I pro klub to byly velké peníze. Ale v současné chvíli si vůbec nedovedu představit, že bychom Milana uvolnili. Naštěstí ani jemu se do Ruska moc nechtělo. Bez něj by to nešlo, je to alfa a omega týmu. My jsme mu dle našich možností smlouvu na ty dva roky zase vylepšili. A dali mu podmínky, které pro klíčového hráče musíme udělat.

Na konci ledna vypršel přestupní termín. Byl nějaký hráč, o kterého jste ještě stáli, ale získat se ho do Plzně nepodařilo?

Nabídky na různé hráče chodily průběžně. S Martinem (Strakou, gen. manažerem Plzně, pozn. aut.) i s trenéry si vždy sedneme a řekneme, zda podmínky, které ten hráč požaduje, za to stojí a zda nám pomůže. Je to i o financích. Teď nechci, aby to vyznělo, že nějak brečím, to vůbec ne. Je to realita. Třinec, Sparta, Brno či Liberec si mohou přivést prakticky toho, koho chtějí. To jsou mužstva, když to řeknu zjednodušeně, která staví tým pro titul. Ten my bychom samozřejmě chtěli také, ale naší prvotní prioritou je postavit tým tak, abychom se dostali do play off. Rozpočet je daný a se zmíněnými kluby se v tomhle prostě rovnat nemůžeme.

Takže když například Litvínov předminulý týden uvolnil zkušeného útočníka Lukáše Kašpara, pro Plzeň to téma nebylo?

Musíte si vedle sebe seřadit poměr cena/výkon. Vím, v jakých číslech se Lukáš v Litvínově pohyboval. To je pro nás absolutně nepřijatelné. O něm jsme ani neuvažovali.

Se stejným klubem jste předtím udělali hodně překvapivou výměnu, uvolnili obránce Michala Moravčíka za Adama Jánošíka. Hrála v tom velkou roli právě ekonomika?

Ekonomický důvod rozhodně nebyl tou zásadní věcí.

Proč jste se tedy tak rozhodli?

Tohle jde hlavně za mnou. Probírali jsme to hodně a nebylo to samozřejmě vůbec jednoduché. Michal je na extraligu špičkový bek, nebylo to v žádném případě nic proti němu. Udělali jsme to s ohledem do budoucna. Adam je rovněž velice kvalitní obránce, byť si myslím, že momentálně ještě není na svém limitu, ještě chviličku času potřebuje. Rozhodli jsme se tak a já i Martin Straka si za tím stojíme. Adama jsme sledovali, mysleli dopředu. Byť je tam ještě zádrhel, že do poloviny dubna může opci uplatnit Litvínov. Ale to je otázka dalšího jednání a věřím tomu, že se dohodneme.

Ani pro play off není Moravčík citelnou ztrátou?

Myslím, že ne. A opakuji, není to nic proti němu, jeho kvality velice uznávám. Ale i Martin (Straka) někde psal, že kosmetické úpravy nemají smysl. Nechme tomu čas do konce sezony. Já vůbec nemám problém s tím případně zpětně uznat a říci: Možná to byla chyba.

Specifická je pozice gólmana Dominika Frodla. Vleklé zranění do branky nepustilo Jaroslava Pavelku a Frodl chytá prakticky celou sezonu. Není to extrém?

Určitě je. S tím jsme nepočítali. Když jsme loni podepisovali Jardu Pavelku, byl jsem přesvědčený, že budeme mít nejlepší brankářskou dvojici v extralize. Bohužel zranění ke sportu patří. Jarda je obrovský makáč, ale smůlu si letos vybírá až do dna. Uvidíme, jestli se ještě do konce základní části nebo během play off do branky dostane.

Ta šance tam stále je?

Je, i když si netroufnu říci kolikaprocentní. Frodlík zaslouží obrovskou pochvalu. Je to skvělý, pracovitý kluk, takovou porci zápasů nemá nikdo v lize. Jsem moc rád, že potvrzuje potenciál, kvůli kterému jsme ho brali. A že ještě minimálně rok ho bude rozvíjet u nás. I když dohodnout se na nové smlouvě nebylo jednoduché. Jestli bude takhle pokračovat, bude to zřejmě poslední sezona, kterou u nás stráví, pak už nebudeme schopní ho udržet.

Ale nebyl to velký risk nechat celou zátěž jen na něm? V zádech měl jen mladíka Koláře.

Nějaká jména se během sezony objevovala. Ale spíš starší, třeba z italské ligy. Máme tady Koláře, mladého kluka, a musíme poznat, zda s ním do budoucna můžeme počítat. Teď se naskytla možnost mít Tomáše Krále, kterého nám uvolnily Litoměřice. Už trénuje s námi, k tomu máme dopsané další brankáře z 1. ligy. Uvidíme, jak se to vyvine.

Po příchodu Michala Neuvirtha do Sparty se v zákulisí mluvilo o možném návratu Matěje Machovského. Zvažovali jste to?

S Jardou Hlinkou (sportovním manažerem) jsem mluvil. Ale Sparta si chce podržet všechny tři gólmany. Není jasné, jak se vyvine zdravotní stav Neuvirtha. A kdyby chytat nemohl, zůstal by jim jeden gólman a to si dovolit nemohou. Takže tahle varianta nebyla možná.

Milan Gulaš

Ještě jedna fáma z posledních dnů. Centr Tomáš Mertl jedná o angažmá ve Švýcarsku, kam se může odcházet až do 15. února.

(hlasitě se rozesměje) To je pěkný! Tak to určitě ne, zase takoví blázni nejsme. A tahle věc se ke mně naštěstí ani nedostala.

Když předběhneme, máte už ucelenou představu o kádru pro příští sezonu?

Je logické, že po skončení přestupů už se pracuje na kádru pro příští rok. Něco je rozjednané, s některými stávajícími hráči jsme podepsali nové smlouvy. A pro příští sezonu se rýsují i nová jména. I zahraniční. Ale konkrétní teď být nemůžu.

Současný tým se zdá být možná ještě o malinko užší než minulý rok. I to je dané silou rozpočtu?

Podmínky určitě nejsou horší než před rokem. Ale stojím si za tím, že co se týče výsledků a našich možností, pět let hrajeme nadstandard. Úspěch si sice koupit nemůžete, ale s penězi je spojený. Čím víc máte prostředků, tím jste k němu teoreticky blíž. Proto tvrdím, že hrajeme nadstandard a jsem za to strašně rád. I když si uvědomuji, že to tak nemusí jít donekonečna.

Máte to nastavené tak, že i s mladými hráči a odchovanci klubu se dá bojovat o medaile?

Pro nás to musí být cesta. A těší mě, že řada hráčů to splňuje. Pour, Kantner, Kodýtek, Kaňák... To jsou kluci, kteří tady jsou odmalička. Nedávno vyšel článek o tom, kolik prostoru v extraligových klubech dostávají mladí. A tam jsme snad tisíc minut před ostatními. Je to potvrzení, že šanci jim dáváme. Záleží pak na nich, jak ji chytnou a jak jsou ochotni pracovat a zlepšovat se. Což je nezbytné, nejde čekat donekonečna. Dva roky jim můžete dát prostor, ale když tam není žádný progres, už to nemá moc smysl.

Do konce základní části zbývá deset kol, v tabulce je Plzeň třetí. Jaký je teď váš nejbližší cíl?

Chtěli bychom se udržet v elitní čtyřce, to znamená začínat play off doma. Hned v úterý nás čeká důležité utkání proti Karlovým Varům. Jsou sedmé, dvanáct bodů za námi. Ten rozdíl se může zvětšit, nebo zmenšit. Nechci říci, že ten zápas definitivně rozhodne o tom, zda zůstaneme v první šestce, ale když ho zvládneme, budeme cíli o veliký kus blíž. Mít náskok 15 bodů, to už je téměř nemyslitelné, abychom jej ztratili. Ale máme za sebou tři porážky v řadě, uvidíme, jak se s tím popasujeme. Já věřím, že reprezentační pauza nám pomohla.