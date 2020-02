Naše hra půjde ještě nahoru, věří sparťanský střelec Buchtele

Třetí útok Sparty proti Vítkovicím kraloval. Jan Buchtele a Miroslav Forman nasbírali shodně tři body, oba přitom měli ještě další šance, kterými mohli dovršit hattrick. „Řekl bych, že náš útok dlouhodobě předváděl kvalitní výkony, akorát nám to tam nepadalo,“ přemýšlel po utkání Buchtele, střelec prvních dvou gólů Pražanů.

Hecovali jste se během zápasu s Miroslavem Formanem ohledně hattricku?

Byli jsme vůbec rádi, že nám tam něco spadlo. Takový zápas jsme potřebovali, abychom se dostali do ještě větší pohody, než jsme byli. Věděli jsme, že to přijde, přišlo to dneska. Máme sílu v celém týmu - minulý zápas rozhodla jiná lajna, dneska jsme to byli my.

Očekává se od vás útočníků, že se víc zapojíte do defenzivy? Máte hodně zraněných obránců, proti Vítkovicím jste hráli na šest beků.

Myslím, že celkově se obraz naší hry hodně změnil, to asi vidí všichni na tribunách. Takže jestli nám přijde pomoct nějaký bek, to je úplně jedno. Budeme hrát hokej, který jsme si tady nastavili. Je vidět, že to funguje.

Čím to je, že se váš herní projev zlepšil? Je to opravdu tak výrazný podpis trenéra?

Za pár dní neuděláte zázraky, ale nový trenér je znát. Teď máme navíc pauzu a čas na to, abychom zlepšili přesilovky a další herní situace. Myslím, že naše hra ještě půjde nahoru.

Můžete říct konkrétněji, v čem se hra Sparty změnila?

Hrajeme víc na puku, to je asi největší rozdíl. Beci si to nechávají pro sebe, neodpalujeme puky zbytečně.

Mluví se o tom, že by realizační tým mohl doplnit trenér Josef Jandač, co na to říkáte v kabině?

Jsou to spekulace, to není na nás. Soustředíme se teď na zápasy, co byly, a neřešíme, kdo za námi stojí. Uvidíme, jestli přijde, nebo ne.