Frolík dal „svému“ Kladnu dva góly: Kluci mi hned hlásili, že to bude dražší

„Byl to pro mě speciální zápas, ale snažím se hrát proti každému stejně a když už tu šanci mám, snažím se ji proměnit,“ řekl čtyřiatřicetiletý hokejista s bohatou minulostí v NHL, který se v létě stal největší posilou Bílých Tygrů.

První góly za Liberec jste dal proti Kladnu, které vás vychovalo. Jaké to bylo?

Průběh zápasu se pro nás nevyvíjel ideálně, prohrávali jsme a po druhé třetině jsme šli do kabiny za stavu 1:3. V kabině jsme si k tomu něco řekli a důležitý pak byl kontaktní gól na 2:3, který padl rychle. Diváci nás hnali dopředu, podařilo se nám vyrovnat a zvládli jsme utkání na nájezdy. Jsou to pro nás důležité tři body.

Jak moc speciální bylo skórovat právě proti Kladnu?

Měl jsem v hledišti rodiče a rodinu, takže bylo fajn, že se mohli přijet podívat a po dlouhé době mě viděli naživo. Proti Kladnu to pro mě je samozřejmě zvláštní, ale snažím se hrát proti každému stejně a když už tu šanci mám, snažím se ji proměnit, je jedno proti komu. Teď jsem v Liberci a snažím se pro něj makat.

Jak velkou pomocí pro vás byl při gólech parťák z útoku Tomáš Filippi?Výbornou. Dvakrát mi nahrál. Je vidět, že už se trošku sehráváme. Věděl jsem, že Tomáš je skvělý hráč, dobrý centr silný na buly, a ty moje dva góly jsou jeho velká zásluha.

Jak důležité je na začátku sezony vědět, že dokážete otáčet zápasy, které se pro vás nevyvíjejí dobře?

I v Hradci jsme prohrávali a ke konci se nám to podařilo otočit, teď to bylo podobné. Je pořád začátek sezony a naše hra si ještě sedá, ale samozřejmě je lepší, když vedete a nemusíte dohánět ztrátu. Musíme se soustředit na začátky zápasů, abychom šli do vedení a měli hru pod kontrolou. Síla týmu je super, ale musíme se ještě zlepšit.

Říkal jste, že jste si po druhé třetině v kabině něco řekli. Bylo hodně dusno?

Žádné řvaní nebylo, jen jsme si řekli, že jsme góly soupeři darovali po vlastních chybách, kdy jsme ztratili puk v útočném pásmu a oni šli do brejku, a že takhle hrát nesmíme. Řekli jsme si, že po nich půjdeme, budeme dobře forčekovat a hlavně víc střílet. Důležitý byl druhý gól, který nás pak nastartoval.

Co vám chybělo k hattricku?

Při nájezdech mi puk trochu přeskočil hokejku, nebylo to ideální. I předtím v prodloužení nějaké možnosti byly, ale jinak jsem na to moc nekoukal a snažil se hrát pro tým.

Před sezonou jste říkal, že se rozehráváte pomalu. Už jste se tedy rozehrál?

Proti Kladnu jsem se cítil fyzicky i herně nejlíp, co tady jsem. Byl to pro mě včetně přípravy asi sedmý zápas za Liberec a postupně si na extraligu zvykám. Doufám, že se ještě můžu zlepšovat.

Vypsal jste proti Kladnu do kabiny nějakou speciální prémii?

To jsem ani nemusel. Kluci mi ji vypsali sami, hned po zápase mi to hlásili. Bude to trošku dražší.