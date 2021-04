Hecování v kabině, na ledě klid. Málo jsme šli do brány, láteřil Šťastný

„Utkání se mi hodnotí těžce, ale zároveň jednoduše. Měli jsme do něj špatný vstup, dostali jsme dva góly a tím se zápas zlomil. Pak už se hraje špatně,“ řekl nejproduktivnější boleslavský hráč této sezony.

Čemu ten špatný vstup do zápasu přičítáte?

Vůbec nevím. Byli jsme dobře nachystaní, natěšení a nahecovaní. V kabině to parádně žilo, ale pak to tak na ledě nevypadalo.

Proti Třinci se asi ztráta dohání složitě…

Když je to 0:0 nebo vedeme, hraje se proti nim úplně jinak. Pokud mají náskok, tak si odstoupí a hlídají si to. Ta první třetina nás stála zápas.

Ale nemuselo to tak být. Podařilo se vám snížit a měli jste docela velký nápor.

Gól nás strašně nakopl, měli jsme tlak i šance, ale bohužel jsme dostali blbou branku do šatny a oni už si to hlídali.

Soupeře se vám povedlo i výrazně přestřílet. Co chybělo k větší produktivitě?

Asi jsme se tam málo tlačili, málo jsme šli do brány. Chyběla nám efektivita. Nepodařilo se nám být na gólmanovi a něco tam dorazit.

Docela vás pomuchlal jeden ostřejší zákrok, po němž vám spadla helma. Budete v pořádku?

Trošku mě něco bolí, ale to k hokeji patří. Dohráli mě, nebudu fňukat, to je boj. Já bych je dohrál taky.

Máte radu pro čtvrtý zápas?

Zítra potřebujeme zlepšit vstup do utkání, víc bojovat a dohrávat situace. Také je potřeba zlepšit přesilovky a dát z nich branku. Nějaké střely tam při nich byly, ale nestačilo to.