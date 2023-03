Boleslavský Šmerha dostal za faul na Zámorského dvouzápasový trest

Čtyřiadvacetiletý Šmerha fauloval ve 35. minutě plzeňského obránce Petra Zámorského poté, co soupeř odehrál puk. Od rozhodčích Petra Úlehly a Tomáše Veselého dostal trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

„Od začátku najetí na zákrok postupoval se záměrem a úmyslem ho zasáhnout tělem. Zákrok vedl v nižší intenzitě, měl ruce u těla, ale v závěrečné fázi svůj zákrok zintenzivnil. Primárně zasáhnul protihráče do horní části těla a nikoli do oblasti hlavy,“ uvedl Ujčík s tím, že Šmerha atakoval soupeře ve zranitelné pozici ze slepého úhlu.

O čtyři roky starší Perret byl hlavním iniciátorem šarvátky v 51. minutě zápasu. Po bitce s Ondřejem Miklišem dostal stejně jako soupeř vedle pětiminutového trestu i menší dvouminutový trest. „V přerušené hře vyvolal konflikt s protihráčem, který nejevil zájem se ho účastnit a tudíž lze Jordana Perreta označit jako iniciátora,“ řekl Ujčík.

Perret nuceně vynechá dnešní zápas 52. kola proti Pardubicím, Šmerha nesmí nastoupit dnes proti Třinci a nebude hrát ani v prvním utkání předkola play off.