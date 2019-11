Napadalo nám tam úplně všechno, raduje se boleslavský Cienciala

„Bylo to takové urputné utkání, ale nám tam napadalo úplně všechno,“ usmíval se David Cienciala.

Za stavu 1:0 pro Vítkovice padl trochu kuriózní vyrovnávací gól. Domácí reklamovali zakázané uvolnění. Jak jste to viděl přímo z ledu?

Přestal jsem hrát, myslel jsem si, že to bude icing (zakázané uvolnění), ale najednou jsem viděl, že to rozhodčí nepískl, takže jsem pokračoval. Jejich bek mi puk namazal, posunul jsem ho Najmimu (Ondřeji Najmanovi) a on to perfektně trefil.

A za dalších 22 vteřin už jste i díky přesilovce vedli...

Byli jsme rádi, že jsme vyrovnali, protože oni také dali první gól z ofsajdu, takže tím se to srovnalo. My jsme pak odskočili na 1:2 a to nás nakoplo. I když to pak bylo takové urputné utkání, tak nám to tam všechno napadalo.

Takže první dva góly, domácích i váš, byly sporné, že?

Byly sporné, ale gól jako gól. Rozhodčí také udělají chybu, jsou to lidi. My jsme prostě hráli, oni trochu přestali a my toho využili.

Evidentně jste se z toho sporného úvodu otřepali lépe.

Ano.

Jak se vy sám cítíte po nepříjemném zranění, které vás zastavilo v úvodu sezony?

Je to pro mě těžší, ještě to není takové, jaké by to mělo být. Ale doufám, že se do toho rychle dostanu a budu to zase já. Chci být týmu prospěšný a více mu pomáhat.

Co jste říkal na atmosféru? Když jste sem jezdíval na derby s Třincem, bývaly vyprodané ochozy.

Říkal jsem klukům, že tady pamatuji rachot, ale oni opáčili, že ani na Třinec nebylo minule vyprodáno, takže ti lidi v Ostravě jsou teď asi nějak naštvaní. Nechce se jim moc fandit, takže to bylo takové... Takový umíráček docela. Ale já tu atmosféru ani moc nevnímám.