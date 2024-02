Budějovice doma rozdávají body a čtyřka jim uniká. Nevzdáváme to, velí Simon

V úvodu sezony přitom České Budějovice řešily opačný problém. Doma pravidelně vítězily, zatímco z venku moc bodů nevozily. Teď, před rozhodující fází sezony, však potřetí za sebou vyšly ze zápasu v Budvar aréně bez bodů. A při těsných poměrech v boji o čtvrté místo to bolí dvojnásob.

Ve čtvrteční předehrávce s Litvínovem hrozilo velké fiasko. Po šesté brance kotel domácích fanoušků sbalil vlajky, někteří se vydali k domovu a z hlediště se ozývalo: „My chceme Motor.“ Jihočeši utkání nevzdali, čtyřmi góly se přiblížili a v závěru při hře bez brankáře usilovali ještě o větší drama. Ale David Kaše z buly přes celé hřiště dal svému týmu klid.

„V první třetině jsme dostali dva góly, ale měli jsme nějaké šance. Soupeř byl efektivní, trestal nás. Druhá třetina pro nás nebyla vůbec dobrá, zaspali jsme ve všech aspektech a napadalo nám to tam,“ litoval budějovický kouč Ladislav Čihák.

Po páté brance se na střídačku pakoval Dominik Hrachovina. Než se jeho parťák Jan Strmeň stihl rozkoukat, po 12 sekundách z další litvínovské akce také inkasoval. „Je to těžké. Snažím se být vždy připravený, kdyby se něco seběhlo. Ale teď jsem ani neměl moc času se rozcvičit, šel jsem do brány a hned jsem lovil puk ze sítě,“ přiznal Strmeň.

Pak se hráči Motoru zdánlivě trochu uvolnili a také konečně začali dávat góly. Litvínov čtyřmi trefami znervózněli, ale to bylo tak všechno. „Štěstí se k nám v závěru právem neotočilo, protože jsme si nechali soupeře v celém zápase moc utéct, a to se pak nedá dohánět,“ uvedl brankář Motoru.

Čtyři prohry z posledních pěti zápasů

Do posledních čtyř duelů základní části si Motor může odnést snad jen bojovný výkon ze závěrečné třetiny. „Celých šedesát minut jsme nehráli dobře. Budeme si chtít zapamatovat poslední třetinu,“ přidal kouč Čihák.

Janis Jaks z Litvínova a brankář Dominik Hrachovina z Českých Budějovic.

Posledních nezdarů mohou Jihočeši značně litovat. Z posledních pěti zápasů prohráli čtyři a zůstávají tak sedmí. Pryč jsou trumfy, které měli po reprezentační přestávce. Nyní mohou jen čekat na zaváhání soupeřů.

„Nevzdáváme to. Pořád se do čtyřky můžeme dostat. Ale na tabulku koukají hlavně trenéři a vedení, my se snažíme dát do každého zápasu maximum. A uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl útočník Dominik Simon, který se do hry vrátil po třítýdenní pauze.

V tabulce je Motor sedmý se čtyřbodovým mankem na čtvrtý Litvínov. Pozice pro play off bude velmi důležitá a každé místo v tabulce může hrát značnou roli. V dalším kole nastoupí Jihočeši v neděli od 15.30 hodin na ledě Karlových Varů.