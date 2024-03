Postoupí ten, kdo bude chtít víc, tuší budějovický kouč Čihák před play off

Budějovice do posledního kola bojovaly o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. Ta jim nakonec unikla, a tak ze šestého místa změří síly v předkole s Karlovými Vary. První duel se hraje ve středu na jihu Čech od 17.30 hodin.

Berete konečné šesté místo v základní části?

Z celkového pohledu ano. Měli jsme stabilní výkony. Ve druhé polovině jsme se zlepšili ve venkovních zápasech, což bylo důležité. Těší mě, že se nám dařilo doma a fanoušky to bavilo. Když vezmu, jak je liga vyrovnaná, tak musíme být spokojení. I když je jasné, že mrzí promarněná šance na elitní čtyřku. Ale prohráli jsme si to dřív, ne v posledním zápase s Pardubicemi.

Oproti předchozí sezoně je to však velký posun. Loni skončil Motor třináctý jen těsně od barážové čtrnácté příčky.

Tým jsme s Jirkou Hanzlíkem přebírali po nepovedené sezoně. Nastavili jsme řád a pravidla, která kluci dodržovali. Uměli přijmout kritiku, fyzicky se zlepšovali a tréninková morálka byla lepší a lepší. Všichni přijali svoji roli a výsledek byl takový, že jsme se do posledního zápasu rvali o čtyřku. Kdyby tohle někdo řekl v Budějovicích před sezonou, tak to každý bere s radostí.

Celkově jste jako šestí měli 25 výher proti 27 porážkám. Čtvrtá Kometa Brno vám utekla jen o tři body. O čem to svědčí?

Je to kvůli vyrovnanosti extraligy. Rok od roku je to těsnější. Kometa byla letos šťastnější, nás čeká předkolo, na které se dobře připravíme.

V něm vás čekají jedenácté Karlovy Vary, které uhrály o 22 bodů méně. Musíte zapomenout i na dílčí zklamání z neúspěšného boje o čtyřku?

V Pardubicích jsme za zápasem i základní částí udělali tlustou čáru. Hráči vědí, co od nich očekáváme. Pohovory jsme měli už asi před třemi týdny. Teď se začíná od nuly, všichni mají stejnou startovací čáru. Kdo bude víc chtít, tak postoupí.

Co byste řekl o soupeři?

Nic. Nebudu se k soupeři vyjadřovat. Rozhodovat budou detaily, bojovnost, odhodlání.

Karlovarský brankář Dominik Frodl patří k oporám týmu. Před dvěma lety zažil s Pardubicemi proti Motoru prohranou sérii. Může to na něj mít vliv?

Je o dva roky zkušenější. Připravíme se na Karlovy Vary jako celek.

Začínáte dvěma zápasy doma. Považujete to za výhodu?

Myslím si, že ano. Ale začíná se od nuly. Není to tak, že když se nám v základní části doma dařilo, že to tak musí být i v play off. Těšíme se na domácí zápasy před plnou halou, že nás fanoušci poženou.

Naposledy nehráli Milan Doudera s Martinem Beránkem. Budete kompletní?

Nebudeme nic prozrazovat. Počítám, že budeme mít kompletní tým.

Víte, kdo začne v brance?

Ano.

Poslední zápasy vám nezamotaly hlavu?

Ne. Byli jsme rozhodnutí.

Cítím z vás, že už se moc těšíte, až začne rozhodující fáze sezony. Snažíte se to přenést i na hráče?

Strašně se těším. Mám rád, když se jde na krev. Snažíme se to s kolegou Jirkou Hanzlíkem přenést na hráče celou sezonu. Důležité bude, kdo dobře začne.

Klíčové budou také přesilovky. Budou vaší zbraní?

Přesilovky jsme zlepšili. Zkoušeli jsme víc variant vinou zranění nebo i proto, že to někdy fungovalo lépe, někdy hůř. Ale i přesilovky v play off jsou něco jiného. Vsadíme na to nejlepší, co máme.

Co bude hlavní silou Motoru?

To je těžké říct. I Vary či další týmy mají zkušené a kvalitní hráče. Všech pět lidí na ledě musí být strašákem pro soupeře. A při dalším střídání to samé. Play off je chvíle, kdy každý musí odmakat své střídání, jako kdyby bylo jeho poslední.

V play off se stává, že vyletí nečekaní hrdinové. Počítáte s tím?

Může se to stát. Proto hráči musí nechat na ledě život. Pak se může stát, že někdo vyletí.