Branky, body, duely. Extraliga míří ke konci, padnou některé rekordy?

Kladno se velmi pravděpodobně nevyhne baráži. Mladé Boleslavi nejspíš v březnu skončí sezona a postupová dvanáctka do play off se nezmění. I tak je v hokejové extralize stále o co hrát. Redaktoři iDNES.cz vybrali čtyři zápletky, které se v závěru základní části vyplatí sledovat.