Škaredý hokej? Už asi jo, připustil Cingel. Na Kladno to nestačilo, na Spartu ano

„Kdybych věděl, čím to je, dělám to stejné v každém zápase,“ usmíval se všestranný slovenský forvard. Přiznal, že výhry nad Spartou, za kterou dřív hrál, jsou pro něho stále obzvlášť příjemné. „Vzpomínky na roky, co jsem tady (na Spartě) strávil, mám pořád. Vždycky musím něco dát do kasy, takže dám i dnes,“ oznámil borec. Ke gólu v neděli přidal dvě asistence.

Rozjásal tím několik tisíc fanoušků v modré a bílé, kteří jako tradičně z Brna do Prahy na prestižní mač vyrazili. Kometě pak Cingelův příspěvek pomohl nejen k výhře, ale také k dokonání tažení mezi první čtyři týmy extraligové tabulky. Trvalo šestačtyřicet kol… Právě čtveřice nejlepších si před rozhodující fází sezony zajistí přímý postup do čtvrtfinále. I proto je 4. příčka cílem brněnského celku.

„Chceme jít do čtyřky a připravit se v klidu na play off. A nejen to. Přejeme si, aby naše výkony byly takové, abychom byli těžko k poražení,“ vytyčil směr kapitán modrobílého souboru Martin Zaťovič.

Do tohoto stavu však jeho týmu ještě leccos chybí. Kometa to naplno pocítila v posledních dvou zápasech, v nichž vždy ztratila vedení 2:0. Hlavně v pátek to byl šok, když po dvougólové první třetině ztratila utkání ze zřetele tak znatelně, že podlehla poslednímu Kladnu 2:3 po prodloužení.

„Přitom to byla ideální šance zápas na klid dohrát, vyhrát 2:0, klidně škaredým hokejem, vyhazováním puků, ale vyhrát. Tak se hraje v play off a tak se chceme prezentovat,“ hněval se Zaťovič.

Konečný se vrátí do Brna

V neděli se ale Kometě vedení o dva góly, nabyté v první třetině, rozplynulo znovu. Výstavní trefy Jakuba Fleka a Steva Mosese ji posunuly ke stavu, o němž se ve sportovním světě mluví jako o Csaplárově pasti, a ta také nad Kometou podruhé ve třech dnech sklapla. Sparta srovnala a ani ona – stejně jako Kladno – nebyla daleko obratu, když ve druhé třetině vedla 4:3. Pak se prosadil Cingel a rozhodl o plichtě.

„Bylo to lepší než v pátek s Kladnem,“ srovnal následně oba duely brněnský brankář Dominik Furch. „Se vším respektem ke Kladnu je Sparta výš, i tabulkově. Mančaft má kvalitní. Že jsme tady ztratili vedení 2:0, tak O. K., stalo se. Pak jsme to zase získali na svoji stranu, skóre se přelévalo. Byla to dobrá prověrka před play off, které se blíží,“ pronesl gólman Komety.

Sparta ho zasypala třiačtyřiceti střelami, po dvou z nich Furch kapituloval z dorážek z těsné blízkosti. Obrana ho nepodržela, ale ani z toho nedělal vědu. „Tohle má Sparta kvalitní. Její hráči jdou do předbrankového prostoru a hrají v něm dobře,“ pokrčil rameny Furch.

O jeho výborné výkony se Kometa opět může opírat. „Nebýt jeho, nemáme v pátek ani bod,“ měl po selhání s Kladnem jasno brněnský kouč Jaroslav Modrý. V Praze se mu zápas logicky líbil víc. „Sparta měla možná víc střel, ale my jsme bojovali. Gólman nás podržel v důležitých momentech. Pomohli jsme si přesilovkou a na konci rozhodly penalty,“ shrnul.

Hokejisté Kladna (v modrém) se radují z ukončení série porážek, vyhráli na ledě Komety Brno.

Do konce základní části zbývá odehrát šest kol. Kometa je čtvrtá a má odehráno o jeden až dva zápasy méně než její konkurenti v boji o čtyřku.

„Asi jsme ten ‚škaredý‘ hokej na Spartě už hráli, když jsme to dotáhli k vítězství,“ pousmál se Cingel. „Já si ani nemyslím, že bychom s ním polevili, všichni jsme chtěli až moc. Dnes jsme byli šťastnější,“ uvažoval.

Nejen on hrál prestižní utkání proti svému bývalému klubu. Na straně Sparty možná podobné pocity prožíval mladý útočník Jakub Konečný, odchovanec brněnského hokeje, draftovaný Buffalem do NHL a syn bývalého dlouholetého útočníka Michala Konečného. Podle informace MF DNES má po sezoně oznámit návrat do Komety, za niž nastupoval zatím jen v mládeži.