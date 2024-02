Trenér Janča o Hovorkovi: Nenechá se ovlivnit tlakem, kluci jako on sní o NHL

Zpovzdálí jeho úspěchy sleduje také Josef Janča, který urostlého zadáka vedl zhruba pět let v pražské Slavii, odkud bek před dvěma lety zamířil do Motoru. „Mám z něj radost,“ potvrzuje slávistický trenér.

Janča trénoval Hovorku mezi třetí a osmou třídou. „Měl výhodu, jak byl velký už zamlada. Dával jsem ho proto občas i do útoku. Byl silný na puku, chtěl s ním pořád hrát. Jako většina vysokých kluků měl problémy s obratností, ale vypořádal se s tím. Byl vždy ambiciózní, šel si za tím, že jednou bude hrát velký hokej,“ vzpomíná kouč.

Jako z každého podobně úspěšného svěřence má Janča radost. Ale ani v současné době, kdy je z Hovorky hit, se jím nechlubí. „Takový nejsem. Potěší mě, když je za mnou vidět práce a mohl jsem nějakým dílkem přispět,“ zdůrazňuje.

S dvaadvacetiletým obráncem je trenér příležitostně v kontaktu. „Nevoláme si. Ale občas se někde potkáme a vždy si popovídáme. Hlásí se ke mně,“ přidává.

Z minulosti Janča potvrzuje, že Hovorka měl vždy rodinné zázemí a podporu. Rodiče pravidelně chodili na všechny zápasy. A i to se projevuje na osobnosti hráče.

„Nikdy s ním nebyly žádné problémy. Naopak se snažil být lídrem a uměl udělat srandu. Je zdravě sebevědomý, což je potřeba, aby mohl prorazit. A také věří svojí cestě,“ uvádí současný vedoucí A týmu prvoligové Slavie a zároveň její videotrenér.

Hovorka si zvolil postupnou cestu skrz české soutěže. V mládeži kromě mateřské Slavie hrával i za Mladou Boleslav. Po jedné kompletní sezoně v první lize hned zamířil o soutěž výš do Budějovic.

„Postupně se dostal do extraligy, kterou se zdá, že začíná přerůstat. Ideální by bylo, kdyby si ho do dvou let vzal tým, kde bude hrát a bude mít svou roli. To je v tomhle věku pro hráče nejdůležitější,“ naznačuje bývalý gólman Janča.

Tlak ho neovlivní

On tuší, kam až může téměř dvoumetrový zadák dospět. „Kluci, jako je on, mají sen NHL. Přeji mu to,“ hlásí.

Hovorka těží také ze svého klidu a sebevědomí na ledě. Občas se to jemu a i celému týmu vymstilo. Platilo to zejména v minulé sezoně, kdy ani celý Motor nezažíval zdaleka tak úspěšný ročník. Ale obránce na své troufalosti neubral a zvýšil procento riskantních akcí.

„Důležité je, když mu trenéři důvěřují, což teď očividně platí. Hokej je hra chyb a on se z nich dokáže poučit. V každém týmu potřebujete mít defenzivní i ofenzivní obránce, ti druzí jsou většinou cennější,“ myslí si.

Pryč jsou doby, kdy NHL hráli hlavně urostlí obránci. „Teď už je moderní, že hraje pět hráčů dopředu, pět dozadu. Třeba ve Švédsku skoro ani nepoznáte, kdo je útočník a kdo obránce,“ tvrdí kouč.

V další kariéře by budějovickému obránci jistě pomohla také účast na domácím mistrovství světa. Hovorka jako nováček dvakrát zahrál velmi dobře na turnajích Euro Hockey Tour a příjemně zamotal hlavu trenérovi Radimu Rulíkovi. Ať obránce oblékl dres Motoru, nebo ten reprezentační, nebyl v tom rozdíl.

„On si jede to svoje a nenechá se ovlivnit tlakem. Trenéři mu určitě připomínají jeho přednosti a to, že je musí ukazovat a potvrzovat. Jako každý má i nedostatky, ale na nich pracuje. A pokud by se dostal na domácí šampionát, to by byl sen. Po takovém zážitku touží každý hokejista,“ má jasno Janča.

V životní sezoně pražský rodák vynechal v extralize jediný duel, získal 15 kanadských bodů (5+10) a s hodnotou +14 je nejlepším z budějovických hráčů ve statistice +/-. Na jeho výkony bude spoléhat Motor, ale určitě dostane šanci i v kempu před mistrovstvím.