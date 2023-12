Rulík o nováčkovi Hovorkovi: Žádný nešika! Kluk, co má budoucnost

Vysoký chlapík, který ještě loni na jaře hrával za prvoligovou Slavii. Nyní pražský rodák působí druhou sezonou v Budějovicích.

V té minulé ještě bojoval o místo mezi šesti obránci, teď už patří k nejlepším bekům týmu. V průměru stráví na ledě skoro devatenáct minut, dostává se i na přesilovky. „Je to kluk, který má budoucnost. Vysoký pravák, jenž není nešikovný na kotouči. Chceme ho vyzkoušet v mezinárodním hokeji, protože máme pocit, že může růst,“ vysvětlil reprezentační trenér Radim Rulík.

ONLINE: Česko – Finsko podrobná reportáž od 18:00

Hovorka se nikdy neobjevil v žádné z mládežnických reprezentací. Ve dvaadvaceti letech se dočká debutu rovnou v té seniorské. Byť ne dnes před domácími fanoušky v pražské O2 areně, kde národní tým zahájí od 18 hodin proti Finsku Švýcarské hry, ale až o víkendu v Curychu, kde reprezentace nastoupí proti domácímu týmu a Švédsku.

„Trenéři mi vysvětlili, že je to proto, abych se podíval na systém. Abych vše viděl v zápasovém tempu,“ uvedl důvody vynechání ze sestavy úvodního mače.

Hovorka na premiérovém reprezentačním tréninku v pondělí potvrdil, že určité indicie, že by na něj Rulík mohl ukázat, už měl. Přesto nominační tiskovou konferenci napjatě sledoval, a když své jméno konečně uslyšel, odfrkl si. „Měl jsem hroznou radost. Před sezonou by mě nenapadlo, že dostanu pozvánku do národního týmu. Vždyť jsem ještě před dvěma sezonami hrál první ligu za Slavii. Tohle je splněný sen,“ neskrýval nadšení.

Progres zažil na startu aktuálního ročníku ohromný. Jak sám poodkryl, přes léto se primárně zaměřoval na sílu, rychlost a kondici. A dřina se vyplácí. V Českých Budějovicích posbíral za 26 zápasů už jedenáct bodů (čtyři góly, sedm asistencí), tedy o pět víc než v celé minulé sezoně. „Těší mě, že mi start ročníku vychází a máme nějaké body. A hlavně se nám daří daleko lépe než loni,“ mluvil o solidní formě Motoru.

To samé zatím platí i o národním týmu, který prvním turnajem v sezoně, finskou Karjalou, profrčel bez ztráty bodu a zaslouženě ho vyhrál. „Všichni jsou dobře naladěni. Určitě je to povedenou Karjalou, na ni budeme chtít navázat a udržet tohle pozitivní myšlení. Právě ono je základem pro to, abychom fungovali v šatně, což se pak ukáže i na ledě,“ řekl.

Na úvodním tréninku nejvíce komunikoval s Michalem Kempným, vedle kterého by mohl podle složení formací o víkendu debutovat, a také s trenérem obránců Markem Židlickým. Ten mu radil při nácviku poziční hry i při střelbě, která už tak stojí za to. Na její rychlosti byste poznali, že se do hole opřel téměř dvoumetrový a stokilový čahoun.

To další dva nováčky byste hledali spíše na opačném konci škály fyzických parametrů. A zatímco Hovorku trenéři dopředu obeznámili s plánem ohledně dnešního zápasu, Rychlovský novinářům nic neprozradil. Jen naznačil: „Hrát před vyprodanou O2 arenou je sen každého kluka.“

Rulíkovi by se mohl líbit, perfektně sedí do jeho aktivního systému, kterým uspěl na Karjale i na poslední juniorském šampionátu, kde dovedl dvacítku k vytouženému stříbru. Sám Rychlovský o sobě tvrdí, že nic nevypustí a že se na ledě snaží být dotěrný. Opírá se o kvalitní bruslení, kterým dělá problémy nejednomu extraligovému obránci. O místenku v reprezentaci se přihlásil skvělými výkony v Liberci.

To Kořenář se do týmu dostal tak trochu náhodou. A dokonce má jistotu, že se v Praze ukáže minimálně v pozici dvojky, byť původně měl národnímu týmu jen pomáhat jako třetí brankář na trénincích před odletem do Curychu.

Situace se ale změnila, trenéři Romana Willa, který začátek kempu vynechal kvůli utkání Pardubic v Lize mistrů, z nominace vyřadili.

„Po poradě našeho realizačního týmu jsme přehodnotili strategii a chceme do turnaje nastoupit pouze s hráči, které máme v přípravném kempu od prvního dne. Proto jsme na soupisku dopsali Kořenáře, který s námi absolvoval už úvodní trénink v pondělí večer v Holešovicích,“ vysvětlil Rulík.

Kořenář přitom ve Spartě nastupuje spíše sporadicky a pravidelněji se začal v brance objevovat až od konce listopadu, což ale Rulíkovi nevadí. Všichni tři nováčci zabojují na Švýcarských hrách o další pozvánku do národního týmu. A kdo ví, třeba upoutají natolik, že se přiblíží nominaci i na domácí květnové mistrovství světa.