Úleva pro Litvínov, kapitán je zpět. Sukeľ chválil Davida Kašeho za nevídaný gól

„Neuvažovali jsme, že bychom ho šetřili. Potřebujeme ho mít připraveného do závěru sezony, ať finiš dopadne, jak dopadne. Měl to těžké, ale předvedl výkon, jaký očekáváme. Nepropadl, ba naopak. Klobouk dolů!“ smekl v O2 TV litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Sukeľ se zranil 20. října v utkání s Vítkovicemi po souboji s Petrem Chlánem bezprostředně po buly. Levou nohu ani nemohl dát na led, musel na operaci. Vynechal 35 zápasů. Jeho comeback byl úspěšný.

„Jsem rád, že jsme vyhráli. Do zápasu jsem šel po dlouhé době a těší mě, že jsem týmu pomohl. Je pro mě lepší, když dostanu větší porci minut ihned ze začátku, než se oťukávat po pár minutách. Lépe se pak dostanu do zápasu,“ přijal Sukeľ trenérovu strategii s klasickým vytížením, tedy včetně přesilových her a oslabení.

Osmadvacetiletý útočník se postavil na svoji standardní pozici v centru elitního útoku po bok křídel Petra Koblasy a Andreje Kudrny. Kapitánské céčko mu vrátil Ondřej Kaše.

„Chyběl nám tři čtvrtě sezony, na jeho místě se vystřídalo asi pět kluků, nebylo to ideální,“ tvrdil kanonýr Koblasa, který je s 22 góly spolu s Ondřejem Kašem těsně pod vrcholem žebříčku střelců celé soutěže. Vede liberecký Tomáš Filippi s bilancí o dvě branky lepší.

Sukeľ je zase ve svém živlu, sledovat zápasy v civilu se mu už zajídalo. „Pauza byla strašně dlouhá. Kluky jsem samozřejmě sledoval, stále jsem s nimi byl v kabině. Jsem rád, že se nám dařilo a že jsme tam, kde jsme. Teď chceme zabojovat a urvat nejlepší čtyřku. Teď už jsou to všechno play-off zápasy,“ vypozoroval navrátilec, který má letos bilanci 12 zápasů, pět gólů, čtyři asistence.

Litvínovský kapitán Matúš Sukeľ slaví vítězství s rodinou.

Jeho obnovená sezonní premiéra nemusela dopadnout dobře, Litvínov totiž v Českých Budějovicích po jeho gólu vedl už 6:0, ale nakonec se po snížení domácích na 4:6 klepal. Rozhodla až kuriózní trefa Davida Kašeho do prázdné branky přímo z vhazování až v obranném pásmu chemiků.

„Klobouk dolů před Davidem, jak to vymyslel,“ chválil ho za nevídanou branku na klubovém webu bývalý sparťan Sukeľ. „Strašně jsme si zápas zkomplikovali už na konci druhé třetiny. Nebudu lhát, když řeknu, že se mi po sedmém gólu hodně ulevilo.“

Boj o čtyřku vrcholí, v neděli Litvínov hostí Spartu v charitativním vlasatém zápase. Už i se svým kapitánem v sestavě.