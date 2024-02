Křeč a první čtyřka se Litvínovu vzdálila. Musíme vyhrát vše, velí Sukeľ

„Máme doma Vítkovice, pak jedeme do Olomouce a budeme bojovat o co nejlepší postavení po základní části. Jaké místo z toho bude, uvidíme. Spekulace, koho dostaneme, jdou v tuto chvíli stranou,“ prohlásil trenér Karel Mlejnek.

První čtyřka má čtvrtfinále play off jasné, dalších osm týmů se o něj popere v předkole. O klíčovou čtvrtou příčku se strhla pořádná štvanice: 4. Kometa 81 bodů, 5. České Budějovice 80, 6. Liberec 79, 7. Litvínov 78. Zbývají už jen dvě kola.

„A když dvakrát nevyhrajeme, nemůžeme ani teoreticky pomýšlet na čtyřku. Musíme se dívat na nejbližší zápas, to je páteční s Vítkovicemi, a pokusit se vyhrát,“ burcoval kapitán Matúš Sukeľ.

V pátečním kole hodně napoví bitva konkurentů Liberec – Kometa. „Do Kladna jsme jeli s tím, že ne musíme, ale chceme uhrát vítězný zápas. Samozřejmě jsme asi blbě trošku číhali, protože jsme věděli, že v pátek si to rozdá Liberec s Brnem,“ pronesl Mlejnek. „Zkrátka stalo se, je to sport. Velice nás porážka mrzí. A to i kvůli fanouškům, kteří za námi přijeli, to bych chtěl zdůraznit,“ vzkázal.

Vyhlášená litvínovská ofenziva už podruhé v sezoně nedala v Kladně ani gól. Už v prosinci u Rytířů rupla 0:3. Teď navíc už domácí měli jistotu posledního místa a baráže.

„Možná díky tomu měli víc uvolněné hlavy,“ dumal útočník Sukeľ. „My bohužel svoje šance přehrávali, možná jsme mohli hrát jednodušeji. Třikrát jsem myslel, že už je gól, ale bohužel. Dva jsme dostali v oslabení, to rozhodlo.“

I Mlejnek si stýskal: „První gól nás nalomil do křeče. Od druhé třetiny nám scházela rychlost, přímočarost, jednoduchost při přechodu přes útočnou modrou čáru.“

Litvínov hostí Vítkovice v pátek v 17.30, i nedělní kolo má jednotné buly, tentokrát v 16.30. To Verva končí v Olomouci. A pak ji čeká buď oddech před čtvrtfinálovými boji, anebo už ve středu 6. března start předkola play off.