Já na bráchu, brácha na mě. A Litvínov žije. Jsou motorem mužstva, chválí kouč

Chemici jsou šestí a v nedělním posledním kole základní části musí zvítězit za tři body. A nadto doufat, že čtvrtá Kometa vyjde naprázdno s mistrovským Třincem a páté České Budějovice nezískají na ledě vedoucích Pardubic víc než bod.

„Po výsledkově nepovedeném úterním zápase na Kladně stále žijeme a jsme rádi, že budeme v posledním kole u boje o přímý postup do čtvrtfinále,“ řekl trenér Karel Mlejnek. „Navíc je známo, že kdo skončí sedmý, jde na Olomouc. Úplně si nemyslím, že ji všichni chtějí. My spekulovat nebudeme v žádném případě. Kdo na nás po 52. kole vyjde, na toho se připravíme.“

I Litvínov ještě může žuchnout na sedmou pozici, jenže tým kouká hlavně nahoru. „My do Olomouce jedeme s tím, že když vyhrajeme, může se stát cokoli a čtyřku třeba uděláme,“ burcoval Kaše po pátečním úspěchu na Hlinkově stadionu: „Poslední domácí zápas základní části jsme chtěli vyhrát, to pro nás bylo důležité.“

Jako tradičně řádil útok Ondřej Kaše – David Kaše – Hlava, každý dal po gólu, dohromady posbírali osm kanadských bodů. „Bratři Kašovi jsou motorem celého mužstva, to nebudu říkat nic nového. I ostatní formace celosezonně ždímou, pracují, dělají maximum pro co nejlepší výsledky,“ složil Mlejnek kompliment své partě.

Litvínovští hokejisté se radují z gólu, uprostřed slaví týmová opora Ondřej Kaše.

Bratři při gólu na 3:2 opět ukázali, že můžou hrát na slepo. Starší Ondřej projížděl za brankou a zadovkou, aniž by jen pootočil hlavu, poslal puk k tyčce, kde ho doklepl mladší David. Nádhera.

“Nějakým způsobem to je secvičené, brácha mě takhle našel ve čtvrtém kole v Liberci. Víme, kdy to hrát. A občas je to na náhodu,“ vykreslil navrátilec z NHL. „Popravdě jsem ani nečekal, že by nám spolupráce neseděla. Přece jen máme dost podobný způsob hokeje.“

I díky jejich ofenzivnímu apetitu Litvínov oprašuje pověst útočné bašty. „Celou sezonu se snažíme hrát hodně ofenzivně, dáváme plno gólů, bohužel na úkor toho občas možná až moc dostáváme. S Vítkovicemi to tedy bylo trošičku divočejší, než jsme si přáli,“ doznal Ondřej Kaše, třetí muž extraligové produktivity s 51 body (22+29). „Ale troufnu si říct, že hrajeme atraktivní hokej, který diváky baví, a jsem za to docela rád.“

Kam až se díky němu Litvínov letos prostřílí?