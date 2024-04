Litvínovský kouč Mlejnek: Nůžky mezi top týmy a zbytkem se otevírají stále víc

„Když hrál Litvínov finále, další sezona byla baráž. Když čtvrtfinále, další sezona zase baráž. Proto po tomto semifinále hned začne drtivá příprava na další sezonu,“ velel úspěšný kouč po pátečním vyřazení od pardubického Dynama.

Je konečná čtvrtá příčka pro Litvínov letos maximum?

Vzhledem k tomu, že jsme prohráli s prvním týmem základní části 0:4 na zápasy, tak bohužel ano. V kontextu celé extraligy taky asi jo, nebo určitě. Neznám zákulisí, ale mám dojem, že mezi top týmy a ostatními se nůžky začínají víc a víc rozevírat.

Co vás letos nejvíc potěšilo?

Od doby, co přišli do realizačního týmu na konci loňského října Robert Reichel s Davidem Kočím, jsme odehráli sedm čtvrtin extraligy, tři v minulé sezoně a čtyři v téhle. A vždy jsme měli víc než padesátiprocentní úspěšnost uhraných bodů. To svědčí o nějaké kontinuitě mužstva. Že pracuje dobře, dobře naslouchá. Mým přáním je, aby to tak bylo dál. Velmi mě potěšilo letošní play off, musím smeknout před celým mužstvem, od brankáře Tomka po posledního hráče. Od nás od trenérů má tým velký kredit.

Litvínov a změny Hokejový server eliteprospects.com spekuluje, že Litvínov opustí útočník Kirk (NHL, nebo Eisbären Berlín), útočník Abdul s bekem Demelem mají zamířit do Vítkovic. Odtud by Litvínov mohl získat útočníka Chlána a v úvaze je i návrat forvarda Martina Hanzla, který končil sezonu ve finském Vaasan Sport. A co Ondřej Kaše? Sám řekl: „Variant je hodně.“

Jak velkou roli sehráli v úspěšné sezoně bratři Kašovi?

Bylo to především o týmové práci, sezona byla opravdu výborná, vstup do soutěže fantastický. Smekám klobouk před celým mužstvem, ale musím i před Ondrou Kašem. Co předváděl kluk, co nehrál rok hokej, je fantastické. Být po takové pauze třetí nejproduktivnější hráč ligy, to o něčem svědčí. David se k tomu připojil, ale také Koblasa a Kirk měli úžasnou sezonu, nesmím zapomenout na defenzivu, na Tomka, Zajíčka v bráně, Zileho a další. Teď bude důležité připravit se na další ročník. V pondělí máme výstupní pohovory s každým hráčem, od 13. května začne letní příprava.

Jak se změní hráčský kádr?

Vedení klubu udělalo hodně podpisů na přelomu roku. Některé současné hráče máme s otazníkem, o další se zajímáme a klub s nimi diskutuje. Pak je portfolio hokejistů, o které bychom chtěli tým v rámci možností doplnit.

Udržíte jádro?

Byla to naše priorita, od konce října sedíme na pravidelných mítincích. Ale rozumím, že to nemáme jen my a vedení ve svých rukách.

Proč to nevyšlo s Pardubicemi?

V zápasech venku nám vždycky něco chybělo. Respektuju, že soupeř byl dominantní na kotouči, mají výborné hráče, skvělé mužstvo. My hráli v daný moment, na co jsme měli. Jsme obrovsky smutní a lehce nešťastní, že jsme aspoň jedno dvě utkání neukopali.

Zklamaní litvínovští hokejisté po prohraném semifinále s Pardubicemi.

Jak se čelí soupeři, který má silné všechny čtyři útoky?

Jako kouč se hlavně v domácích utkáních vyžívám, koho na koho pošlu. To mě bavilo, s Plzní a Kometou ohromně. Teď jsem se tím chtěl taky bavit, ale pak jsme si dali plán, že zkusíme jednu lajnu obětovat na Sedlákovu formaci. Jenže potom přichází podobný val číslo dva, tři a čtyři a člověk zjišťuje, že to je vlastně skoro jedno. Tím vůbec nesnižuju kvalitu našeho kádru, v žádném případě. Kluci se s tím popasovali velice dobře, ani jsme výsledkově nepropadli. Ale to je jen malá záplata.

Dá se po letošku říct, že velký Litvínov je zpátky?

Odehráli jsme opravdu obrovskou sérii s Plzní, obrovskou s Kometou. A musíme si říct pravdu, že jsme obě odehráli s hráči, kteří dostali vysoký ice time. Opravdu toho měli dost. Což se projevilo.

Jak?

První zápas v Pardubicích, potřebujete štěstí a gól na 2:2. Ondra Kaše jel sám na branku, ale nedal. Přitom s Brnem proměnil v rozstřelu dva samostatné nájezdy a my brali zápas. Ve druhém utkání v Pardubicích je stav 0:1, my máme pět minut před koncem přesilovku. Neproměníme. V Brně jsme předtím taky tekli 0:1, ale vyrovnali jsme, teď ne. Podstatné je, že po prvních dvou porážkách v semifinále kluci v sobě našli zbývající síly a udělali to soupeři hodně těžké.

Trénink hokejového Litvínova před startem čtvrtfinále extraligy s Kometou Brno. Zleva Ondřej Kaše, kouč Karel Mlejnek, David Kaše.

Poslední, páteční utkání jste doma ztratili 5:6, ale byla to reklama na hokej. Čím to, že padlo tolik gólů?

Předtím se nám dařilo eliminovat velmi jednoduchou a účelnou hru soupeře v útočném pásmu a shazovat obránce, teď nám bohužel dva puky hloupě propadly. Pardubice tím jsou známé, dali jsme soupeři možnost vyrovnat a otočit z 3:1 na 3:6. V závěru nám pomohla power play, sestavu na ni perfektně poskládal Robert Reichel. Hráli jsme vabank, už nebylo na co čekat.

Postup však z toho nebyl, i když jste mocně dotahovali.

Teď je smutek. I z toho, že jsme proti Pardubicím neuhráli ani jednoho utkání. V každém jsme prohráli o gól, když nepočítám dva do prázdné brány. A loučíme se s úžasnou sezonou, čtvrtou nejlepší v české extralize pro Litvínov, co mi říkali zdejší historici.