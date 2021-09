Očistit, zkontrolovat, doostřit, dobít. Podzimní péče o zahradní techniku

Někteří hospodáři nejsou na své náčiní příliš opatrní. Na mnohých zahradách najdete zapomenuté rýče, motyky nebo hrábě přes celou zimu. Na jaře, když pak lidi shánějí své nářadí, najdou uhnilé rukojeti, zrezlé kovové prvky, prostě nářadí, kterému pak musejí věnovat zdlouhavou péči, než je dají do pořádku.

Ještě horší a finančně náročnější je opomenout správné zazimování u zahradních strojů. Pak už nestačí jít a nakoupit novou násadu.

Znamená to absolvovat návštěvu servisu, strávit tam čas, asi jako když musíte s autem na technickou kontrolu, a navíc zbytečně platit. Přitom by stačilo věnovat pár chvil péči tak, aby mohly stroje na jaře znovu vyjet do zahrady, jako by byly nové.

Sekačka je nejběžnější

V případě sekaček je třeba důkladné očištění a vizuální kontrola mechanických částí, stavu kol, šasi a nože. V případě viditelného poškození je samozřejmě nutná výměna dílu, u nože jeho odborné přebroušení a vyvážení v servisu, anebo, pokud si na to troufáte, i svépomocí (jak nabrousit nůž do sekačky čtěte zde).

Další nezbytná údržba se pak liší nejen u zahradních sekaček podle jednotlivých typů motoru. Ve videu sice vidíte předsezonní údržbu, ale stejně tak ji můžete provést klidně už na podzim a budete mít „strejčka“, na jaře se s údržbou už nebudete muset trápit. Jenom nalijete benzin a můžete vyjet.

„Nejsložitější údržba se týká benzinových motorů, kde je třeba ověřit stav vzduchového filtru a oleje. Navíc se na zimu doporučuje úplné vypuštění oleje i benzinu z nádrže. U elektrických motorů stačí důkladná kontrola kabelu a zástrčky,“ říká k tematice zazimování zahradních sekaček produktový manažer Petr Liška z divize nářadí a příslušenství ve stavebninách DEK.

Spor, zda vyprázdnit nádrž, či je naopak lepší ji naplnit, se mezi techniky vede po léta. Jde o to, že moderní benziny „nadopované“ biosložkami mívají tendenci rychle degradovat, proto se vyplatí použít na zimní přestávku stabilizátor, který se přilije do nádržky.

Pokud však chtějí majitelé po zimě zprovoznit takovou sekačku, která jim bude sloužit stejně dobře jako během první sezony, zanedbat by podle odborníků neměli ani uskladnění. Za ideální místo lze považovat takové, které je po celou zimu suché a bezprašné.

V případě, kdy se se sekačkou uskladňují i akumulátory, neměla by navíc teplota v místnosti klesnout pod pět stupňů Celsia.

Podobný scénář jako u sekaček se týká i motorových kos. Zde je však podle odborníků potřeba k důkladnému očištění a vizuální kontrole mechanických částí motorové kosy ještě nezapomenout na promazání převodovky.

A stejně jako u sekaček i další údržba motorových kos odpovídá jednotlivým druhům motoru. U benzinových je tedy třeba ověřit stav vzduchového filtru, zapalovací svíčky a benzinové zátky a také vypustit palivovou směs, jelikož případné použití staré směsi v další sezoně může vést k zadření motoru. U elektrických motorů pak opět stačí důkladná kontrola kabelu a zástrčky.

U plotostřihů či nůžek na trávu je základem velmi pečlivé vyčištění nožů a jejich následné promazání. Není problémem i jemně doostřit i jednotlivé zuby (podrobnější návod najdete zde).

Akutechnika je oblíbená právě i pro snadnou péči

Přestože elektrické motory nepřinášejí zdaleka tak velkou práci s údržbou jako motory benzinové, pokud starosti s uskladněním chcete úplně vypustit, sáhnout byste měli po těch s motorem akumulátorovým. U takových totiž stačí pouze dobít akumulátory a uskladnit v prostorech, kde teplota neklesá k bodu mrazu.

„Životnost akumulátorů dokážeme navíc správným používáním výrazně prodloužit. K dosažení optimální životnosti doporučuji akumulátory pravidelně zatěžovat a dobíjet. Pravidelně zatěžované akumulátory pak bez problémů slouží řadu let. Ideální je pak kombinovat použití akumulátorů v zahradní technice společně s ručním nářadím nebo dalším příslušenstvím,“ říká Liška s tím, že v současné době je možné na trhu najít akumulátory použitelné až u více než 250 různých strojů.

Zatímco ještě nedávno se akutechnika zdála jako výstřelek pro několik nadšenců, výrobci se rychle zorientovali v tom, co by lidem pomohlo se rozhoupat k používání akumulátorových strojů.

Výsledkem je to, že to nejdražší na stroji, tedy akumulátor s nabíječkou, jsou unifikované a poslouží pro několik strojů. Takže když se rozhodnete využívat akutechniku, koupíte jen jediný akumulátor a k tomu třeba sekačku, pilu, fukar, motorovou kosu i kultivátor jako takzvaná holátka bez akumulátoru, a tedy za velmi příznivé ceny.