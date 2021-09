Nůž do travní sekačky nabrousíte za pár minut, nemusí být ostrý jako nůž

Obyčejný pilník, brusný papír a kdo má, tak svěrák. Tyto předměty a nástroje jsou třeba na rychlé a jednoduché nabroušení nože do sekačky tak, jak to umí mistr brusíř Marek Neuman.

Nedokonale vysekané plochy trávníku dokážou jeho majiteli pěkně zkazit náladu, přitom nabrousit nůž do sekačky je jednoduché i poměrně bezpečné.

„Nejdřív musíme nůž ze sekačky uvolnit, odšroubovat žací lištu. Ta je k sekačce připevněna obyčejným šroubem. Klíč k němu každý dostal k sekačce při její koupi. Ale není třeba zoufat, kdo ho ztratil, může sáhnout po běžném klíči, který má v domácím vybavení,“ říká Neuman a poté, co sekačku převrátil na bok a odstranil dlouhý šroub, uvolňuje nůž.

Pozor, pokud máte sekačku s benzinovým motorem, nikdy ji nepřevracejte na bok tak, aby byl vzduchový filtr vespod, natekl by do něj benzin a zničil by se. Majitelé elektrických a akusekaček mají v tomto výhodu.

„Nože do sekaček se dělají z měkkých ocelí, když najdete při sekání na kamínek nebo klacík, musí to vydržet. Když by byl nůž z tvrdé oceli, bude sice krásně ostrý, ale na jakékoliv překážce se vyláme,“ dodává brusíř.

Novější nůž se pozná právě podle toho, že nemá žádné poškození, žádné zuby. Ty se dají sice také srovnat, ale je s tím víc práce. „Já mám nůž novější, tak stačí nabrousit břity,“ upozorňuje Neuman ve videu.

Břity jsou krátké a na koncích nože

Vlastní broušení nože do sekačky sice Marek provádí ve své dobře vybavené brusírně, ale stačí k tomu i skromně vybavená domácí dílna.

„Nůž si upneme do svěráku, brousit můžete ale i v ruce. Jen je to méně komfortní,“ říká a také prozrazuje, jak se poznají břity.

„Na nožích jsou to ty hodně vymleté plochy, tam to seká. Břity jsou většinou dva, krátké, zbytek lišty je na vyhazování trávy.“

Neměňte úhel brusu

Velmi důležité je podle něj zachovat úhel, pod kterým se břity brousí. Ten je nastavený už od výrobce sekačky. „Když změníme úhel, může být samozřejmě víc ostré, ale pak nám nemusí fungovat třeba vyhazování trávy tak, jak jsme zvyklí. Navíc, mít nůž do sekačky ostrý jako nůž, je zbytečné,“ doporučuje.

Když máme hotovo, nabroušeno, stačí začistit břity brusným papírem a znovu nasadit celý nůž na sekačku. Teď už se můžeme pustit třeba do základu na anglický trávník, vždyť se nám tráva bude sekat skoro sama.

Při velké opravě vyvažujte

Trošku jiné je to, když budete brousit nůž, který je už hodně starý a poškozený. Tam budete ubírat hodně materiálu a mohlo by se stát, že na jedné straně bude nůž lehčí než na druhé.

Pak by nevyvážený nůž mohl „házet“ a časem by to odnesla kliková hřídel motoru. A taková oprava by byla poměrně drahá. Proto zkuste pověsit sekací nůž za středový otvor za hřebík natlučený do futra a zkontrolovat, zda je vyvážený.

Podle výsledku pak ubírejte materiál tak, abyste dosáhli rovnováhy. V servisu mají na tuto operaci speciální přípravky, ale pro amatérské vyvážení si pomůžete touto metodou.



Jak se vám to povedlo zjistíte ihned po zpětné montáži a prvním rozjetí sekačky. Pokud má sekačka klidný chod a „neháže“, můžete se pochválit za dobrou práci. Pokud se nedaří, raději zkuste servis, v krajním případě koupi nového nože. Je to pořád levnější než oprava motoru.