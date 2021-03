Zahrada ve svahu je zajímavější, jen pozor na sklon, radí Ferdinand Leffler

Svažitý pozemek obklopený stávající zástavbou a zahradami na rozhraní pražských Petřin a Břevnova dokázali zahradní architekti a projektanti v tomto případě využít tak, že partaje v přízemí mají u svého bytu vlastní zahrádky. Od společné zahrady nad svahem nad nimi je fyzicky i vizuálně izoluje zajímavě osázená a uklidňující zelená zóna.

Zahradní projektant Jiří Stiborek z atelieru Flera na úvodním videu vysvětluje, jak si svažitost svého pozemku můžete sami změřit a vypočítat. Kdy pozemek ubíhající jen mírně do svahu ještě poslouží na fotbálek a kdy už je lepší vyřešit takovou část zahrady takzvaných terasováním. Názorně je také vidět zpevňování svahu pomocí kokosových rohoží či takzvaným haťováním, tedy prkny ukotvenými pomocí kůlů.

Svah nad soukromými předzahrádkami bytové vily má maximální svažitost, jakou lze ještě pohodlně obhospodařovat, tedy 1:2. „Sklon svahu 1:2 znamená, že na jeden výškový metr máte dva metry na hloubku svahu. Pro jeho zpevnění je ideální tzv. haťování, tedy zpevnění hatěmi, což je prkno zakotvené kůly zaraženými zhruba 40 až 50 cm do země,“ popisuje Jiří Stiborek to, co je názorně vidět na výkresu i v hotové zahradě.

Sklon svahu nad soukromými zahrádkami je 1:2, takže projektant zvolil pro jeho zpevnění haťování v kombinaci s kokosovou rohoží.

Méně prudký svah už by měl držet sám o sobě a žádné protierozní zpevňování by nemělo být potřeba. Případně stačí použít kokosovou rohož, jejíž životnost je zhruba 3 až 4 roky. Za tu dobu osázený svah pěkně proroste, zpevní se, a organická rohož se rozpadne.

Sklon mírně svažitého pozemku se pak vyjadřuje v procentech a změříte ho velmi snadno pomocí dostatečně dlouhé vodováhy. Tu opřete na vyvýšeném místě, srovnáte do roviny a změříte rozdíl mezi spodní hranou vodováhy a terénem. Pokud je toto převýšení například 9 cm, jako v názorné ukázce na úvodním videu, je sklon pozemku 9 %.

„Sklon do pěti procent je v podstatě rovina, 9–10% svažitost je úplně bez problémů pro chůzi nebo hru,“ vysvětluje Jiří Stiborek. S tím, že s usazením stolu či sezení už je to ale při takovém sklonu horší. Proto je pro takové místo ideální vybudování terasy, jakou ve společné zahradě nad pergolou vybudovali třeba právě na společné zahradě Vily Na Petřinách. Terén okolo je tak možné nechat v přirozeném sklonu, ničemu to nevadí.

Ve svahu dodržujte 3 principy, radí Leffler

Kdo má zahradu ve svahu, těm doporučuje zahradní architekt Ferdinand Leffler dodržet 3 základní principy:



1/ Snažte se sklon svahů v zahradě udržet maximálně ve výše zmíněném sklonu 1:2. Strmější svahy se špatně osazují už proto, že se do nich špatně vstupuje, navíc nekompromisně podléhají erozi.

2/ Nebojte se zídek či posedových schodů. „Zídky v zahradě jsou pěkné a zahradám sluší, ať jsou z betonu nebo třeba z cihly. Vnášejí do zahrady architekturu a lidské měřítko,“ konstatuje Ferdinand Leffler, který řez zídkou z bílých cihel s dřevěnými sedáky ukazuje názorně na videu.

3/ Nesnažte se v zahradách ve svahu za každou cenu vytvářet rovinu. Často se kvůli pár decimetrům prodloužení roviny svahy dostávají do příliš velké strmosti,“ varuje Ferdinand Leffler. Nevyplatí se to, protože vám to úpravu terénu zbytečně zkomplikuje a moc obytného prostoru vám to ve finále stejně nepřidá.



Zahrádky i společná zahrada brzy rozkvetou

Jaro na svazích těchto soukromých předzahrádek i na společné zahradě každou chvíli probarví především okrasné česneky a tulipány, posléze i traviny jako třtiny, pěchavce, pérovníky nebo ostřice. Na záhonech s kvetoucími trvalkami pak jsou sladěné zběhovce, kakosty, třapatky, jarmanky či mitrovky. A o kvetoucí koberec se postarají barvínky.

Fotogalerie a další info o zahradě Vily na Petřinách Přírodní pískoviště je vybudované z akátových kůlů uprostřed trávníku, který počítá s tím, že si na něm rády posedí nejen maminky s dětmi. Uklidňující zvuk tekoucí vody potěší v klidové části společné zahrady i dospělé. Mezi vzrostlé stromy by navíc měly ještě přibýt houpací sítě.

Celou zahradu, jejímiž autory jsou Ferdinand Leffler, Martina Imramovská a Markéta Hadačová ve spolupráci s atelierem Flera, si můžete prohlédnou v bohaté fotogalerii, kde nechybí jednotlivé detaily řešení. A každopádně nepřehlédněte, jak uklidňujícím dojmem působí, když celá zahrada drží jednotný koncept i styl. Pokud se majitelům a obyvatelům bytů podaří zachovat, bude to za pár let opravdový zelený ráj uprostřed velkoměsta.

Není divu, že přes velkou konkurenci kvalitních projektů předních českých developerů získal projekt Vila Na Petřinách od společnosti All New Development nejvyšší místo v soutěži Best of Realty 2020.