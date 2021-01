Opěrné zídky otevírají i uzavírají příběh každé zahrady, říká Leffler

Zídky mají podle Ferdinanda Lefflera z ateliéru Flera kromě své praktické funkce i symbolickou úlohu — krásně totiž otevírají i uzavírají příběh celé zahrady. Podle něj jsou mnohdy jejím nejvýraznějším prvkem a nepřehlédnutelně dotvářejí její charakter, často navíc vypovídají o špičkovém řemeslném umu.

„Je-li to možné, zvolte na stavbu zídky přírodní materiál v jeho přirozené nedobarvované podobě. Když to bude beton, použijte čistý litý nebo přirozeně šedé hladké betonové cihly. Vyhněte se svahovacím betonovým tvárnicím a dílcům. Křečovitě se tváří jako kámen, ale vůbec se jim to nedaří,“ říká Ferdinand Leffler.



Při volbě druhu zídky se určitě setkáte s termínem suchá zeď. Co to znamená? Je sestavená z kamenů a drží vlastní vahou bez použití malty či jiných spojovacích materiálů.

Jednou z nejzajímavějších vlastností takových zídek je jejich elasticita, bez znatelných škod mění během let tvar. Drobné trhliny, odrolování a změny polohy kamenů jsou většinou zanedbatelné, a tak není nutné zeď s krásnou patinou bourat.

Pevné jako skála

Existují různé možnosti, jak pomocí suché zídky zajistit v zahradě svah nebo jak ho takzvaně terasovat. Záleží na druhu půdy či vrstvách odvádějících vodu. Opěrná zeď je těžká a svojí vahou tlačí proti svahu. Zajištění potřebné stability zdi se řídí podle tlaku podpírané zeminy, je nutné všechno proměřit, pohlídat dostatečný sklon opěrné stěny.

V symbióze. Spáry mezi kameny skládanými na sucho jsou ideálním místem pro zasázení různých rostlin, zejména těch, které nepotřebují moc vody. Drenáž. Vzniku stojaté vlhkosti zabrání vsakovací zářezy vysoké 10 až 15 cm ve spodních řadách.

Kdo má na pozemku dostatek svého kamene na stavbu zídky, má výhodu. Když je zapotřebí kámen dokoupit, musíte vědět jaký a přibližně kolik.

Pokud použijete neopracované kameny, vznikne méně celistvá zeď oproti té, která je postavena třeba z kamenných kvádrů. Ve stavebninách je prodávají podle váhy, nikoli podle objemu, ten musíte předem odhadnout – jednoduše vynásobíte délku, výšku a šířku plánované zídky.

Vybírejte takový kámen, který se dá štěpit, opracovávat a také kameny s ložnými (,placatými‘) plochami. Vhodné jsou granit, pískovec, rula, kvarcit. Stejně tak se hodí na stavění vápenec a slepenec, u nich však volte jen takové druhy, které odolají mrazu.

Použijete-li lomový neopracovaný kámen, vznikne ve zdi plno dutých prostorů (až 15 %), které se využijí pro osázení. Stačilo by tedy koupit jen 85 % vypočteného objemu? Ano, ale na druhou stranu je nutné některé kameny zašpičatit či zkrátit, což z objemu ubere.

Venkovská zahrada kamenné zídky ocení, radí Leffler.

14. dubna 2017

Na kameni kámen

Gabiony nejsou novinkou, ale mají pár předností, kvůli nimž jsou tyto ,koše plné kamenů‘ stále oblíbené. Název ,gabbione‘ znamená v italštině velkou klec. Konstrukce je však spíš znovuobjevenou záležitostí. Už ve středověku se stavěla klecovitá opevnění – hradební koše spletené z prutů a větví a plněné mokrou zeminou chránily vojáky před střelami nepřátel.



Dnešní ,klece‘ z masivního pozinkovaného drátu naplněné kameny působí neutrálním dojmem a ,sluší‘ moderní i stylové architektuře domu. Tyto zídky jsou cenově dostupnou alternativou těch z betonu a tvarovek.

Tajemství košíků. Konstrukci gabionů tvoří silný pozinkovaný drátěný koš, který lze plnit různými druhy kamene.

Gabiony rychle vyřeší svahové i opěrné zdi, osvědčily se jako protihlukové zábrany a pohledové clony. Objednáte je i hotové, jeřáb je pak osadí na pozemek. Chcete-li, aby výsledek působil originálněji, skládejte pohledové vrstvy kamene ručně na místě. Jaká bude náplň, je dáno vaší kreativitou – nebojte se kombinovat třeba kámen, který na zahradě zbyl, s úlomky starých cihel, případně do klecí, z nichž vznikne plot, zasázet například habry.

Zahrada na výšku

Přemýšlíte-li o vkusné opěrné zdi i vertikální zahradě v jednom, zkuste designové tvarovky. „První sezonu zeď fungovala jako laboratoř–pěstírna. Zjistili jsme, k čemu všemu se dá využít. Podle variability a prolamovaného vzhledu dostala i jméno,“ říká Jiří Bužek za značku OrigamiWall. Autorem designu je Jaroslav Juřica a novinka byla letos představená na výstavě Designblok.

Domácí sklizeň. Z betonových tvarovek poskládáte zeleninovou či ovocnou zahrádku na výšku. Trojúhelníkový tvar chrání spodní květináče a brání vysychání půdy v nich.

Výsledná zídka na první pohled připomíná tradiční japonské papírové skládačky (v překladu znamená ,Oru‘ skládat a ,kami‘ papír). Tenkostěnné odlitky se vyrábějí z betonové směsi na míru, což zídce zajistí pevnost a hydrofobní vlastnosti. Komplexní systém umožní práci s proměnlivým terénem, vytvoření zahrady na výšku, v případě potřeby použití další závlahy.



„Propojili jsme technické řešení s ekologií. Tím, že se v tvarovkách zachycují srážky, lze v nich pěstovat okrasné či užitkové rostliny a zeleninu jako na záhonech. Skládání tvarovek je vymyšlené tak, že trojúhelníkový tvar půdorysu nevytváří srážkový stín, nebrání přirozenému zavlažování. Květináč shora překrývá spodní tvarovku, čímž v ní eliminuje rychlé vysoušení zeminy. Ze zadní strany je otevřený, aby kořeny prorůstaly do svahu a naopak se tu nedrželo moc vody. V případě, že se rozhodnete pěstovat náročnější rostliny a zeleninu, můžete instalovat i kapkovou závlahu,“ vysvětluje Jiří Bužek.

Na beton. Systém tenkostěnných betonových tvarovek umožní postavit nekonečnou zeď. Autorem novinky je designér Jaroslav Juřica.

Dřevo sem patří

Možná máte pocit, že dřevo venku moc nevydrží, že se časem rozpadne, natož aby fungovalo jako opěrný prvek. Ovšem speciální stavebnicový dřevěný systém zídek vydrží desítky let a odolá i vlhké zemině.



Do terénu. Systém dřevěných bloků umožňuje využít členitý pozemek a přidat schody.

To proto, že se vyrábí z pomalu rostoucích skotských nebo lotyšských stromů – například borovice z těchto lokalit je houževnatá a její odolnost ještě zvyšuje tlaková impregnace. Látka se během několika dní po aplikaci zafixuje do dřeva a nevymývá se (takto ošetřené prvky se používají v krajinářské architektuře, pro různé palisády, dětská hřiště apod.).

Opěrné zídky z dřevěných bloků spojují hmoždinky z recyklovatelného plastu odolávající bočním tlakům. Stavby jsou pružné a nepotřebují výkopy ani betonovat základy. Díky unikátnímu opěrnému systému můžou stát i ve svahu. Zachovávají si pevnost a stabilitu i v případě, že podklad není ideálně pevný. Nebudou se bortit, i když se podklad vlivem mrazu pohne.

„Lze je stavět do výšky jednoho metru, vyšší rozdíly pak řešit členěním na terasy. Postavíte z nich mimochodem také různé lavičky kombinované se začleněnými truhlíky nebo záhony. Bloky se prodávají v pěti velikostech v odlišných délkách. Montáž zvládne prakticky každý, k dispozici je i konfigurátor. Složitější či rozsáhlejší zadání po dohodě smontujeme,“ připomíná Jaroslav Berger ze společnosti Woodblocx.