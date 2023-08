Pokud se chystáte budovat terasu, buďte velkorysí. Oceníte to každý den

Ať máte nebo nemáte před domem bazén, prostornou dřevěnou terasu nepochybně oceníte jako luxusní obývák pod širým nebem. Uvnitř domu jsme omezeni daným prostorem, tak proč si to nevynahradit venku, nakolik to pozemek dovolí. Podle zahradního architekta Ferdinanda Lefflera to rozhodně stojí za to.