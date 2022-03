Zahradní kuchyň má zastřešené ohniště a výhled na ráj dětí ve stínu borovic

Zahradu navrhli zahradní architekti Ferdinand Leffler a Anna Chomjaková spolu s ateliérem Flera, nicméně na návrhu se významně podíleli i majitelé, kteří měli řadu věcí pečlivě promyšlených a jasných dopředu. Výsledek svědčí o tom, že vzájemná spolupráce byla opravdu zdařilá.

„Členění zahrady je jednoduché, rozdělené do několika menších funkčních částí a zákoutí, kterým dominují specifické stavby. Nejvýraznější jsou koupací jezero se saunou, plně vybavená zahradní kuchyň a ve stínu borovic vytvořený dětský svět her,“ popisuje zahradu její spoluautorka Anna Chomjaková.

Rozhodli jsme, že vám koupací jezírko se saunou představíme samostatně. Teď se pojďte podívat na ráj všech kuchařů a milovníků grilování pod širým nebem, to všechno v těsném sousedství dětského hřiště a sportoviště pro děti i dospělé, ve stínu vzrostlých voňavých borovic.

Skleněná střecha nebrání výhledu a nijak neruší, přesto celou kuchyň perfektně chrání.

Venkovní ostrůvková kuchyně si nezadá s perfektně vybavenou designovou interiérovou kuchyní, takže je vidět, jak je venkovní stolování včetně přípravy jídla pod širým nebem pro tuto rodinu s dětmi důležité.

Co se vybavení týká, je tu snad všechno, co si člověk může v kuchyni přát. Lednička, mycí pult, speciální krytý gril, otevřený oheň i zvuková aparatura. Přestože je tedy kuchyně dál od domu, poskytuje majitelům veškerý komfort i soukromí pro dokonalou párty s rodinou či přáteli.

Zastřešení dovolilo vybudovat venkovní kuchyň celou ve dřevě, takže krásně koresponduje s ostatními stavbami na zahradě.

Aby je neomezovalo ani počasí, pergolu nechali postavit opravdu festovní: kovové traverzy udrží jak skleněnou střechu, tak mohutný odtah nad ohništěm, díky čemuž mohou sedět kolem ohně klidně i za deště.

Současně si tu potrpí na přírodní materiály, nejenže je tedy podlaha pod pergolou kamenná. A spojuje tak kuchyni s dalšími stavbami v zahradě. Není ani formátovaná, nicméně s citem poskládaná a položená natolik precizně, že se na ní nehoupe jediná židlička. Ani ta barová, ani pohodlná designově povedená křesla kolem ohniště.

„Otevřený oheň a hrubý kámen v kontrastu s designovým nábytkem v přírodních barvách. To je kombinace, kterou v zahradách zbožňuju,“ dodává k Ferdinand Leffler, spoluautor projektu.

Skleněná střecha totiž navíc dovolila vybudovat venkovní kuchyň v přírodním dřevě, před deštěm ji dokáže spolehlivě ochránit. Koresponduje tak se stylem dalších staveb na pozemku: jak s rodinným domem, tak se saunou, garáží, plotem lemujícím pozemek i paravány zajišťujícími soukromí. A když si u kuchyně všimnete krásných dřevěných střešních krokví, jsou z dílny stejné firmy, která realizovala nejen dům, ale i saunu a celý dětský svět. Odvedli skvělou práci.

Kuchyň doplňuje herní ráj pro děti i dospělé

Na zahradě chcete mít děti na očích a současně je nechat vyřádit se, nerušeně si hrát a poznávat svět. I tato zahrada je obývaná malými dětmi, takže se celý tým snažil vytvořit pro ně nenápadný, ale opravdový ráj.

„I tady jsme se s tím snažili poprat tak, aby to nebylo něco, co zahradě vévodí, ale aby to bylo nenápadné a zároveň super zábavné pro děti,“ vysvětluje Leffler, jak k této radostné výzvě v atelieru přistupovali.

Dětské hřiště našlo své místo hned u vstupu z ulice, pěkně ve stínu vzrostlých borovic.

Vzrostlé borovice poblíž vstupu na pozemek proto využili jako nosné médium pro prolézačky, patrový dětský domeček i nad zemí natažené lezecké sítě, houpačky či kruhy. I v krytém přízemí nenápadného domečku se skrývá spousta dětské zábavy: kuchyňka, stoleček i tabule.

V úvodním videu se můžete jak do dětského ráje, tak do venkovní kuchyně podívat s kamerou a komentářem spoluautora Ferdinanda Lefflera.