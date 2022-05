Sauně se zelenou střechou to na zahradě s biotopickým jezírkem sluší

Zahrada pro mladou akční rodinu vznikla na rovinatém pozemku o rozloze 1 500 m² se vzrostlými borovicemi. „Utvořily charakter místa a daly tak vzniknout zahradě s lehce lesním charakterem,“ popsala koncept zahrady Anna Chomjaková z ateliéru Flera, která se na projektu podílela spolu se zahradním architektem Ferdinandem Lefflerem. Čtenáři iDNES.cz už si hřiště ve stínu těchto borovic a venkovní kuchyni mohli prohlédnout.

Vedle této herny pod širým nebem pro děti i dospělé a kuchyni vybavené jako pro profíky, dokonce se zastřešeným ohništěm, toužili majitelé také po sauně. A tedy i po možnosti se po saunování zchladit a zaplavat si.

Což byla pro Ferdinanda Lefflera příjemná výzva, k níž měl i osobně co říci: „Majitelé byli i na návštěvě u mě na zahradě, aby si prohlédli, jak jsem biotop a saunu navrhl pro svou rodinu. Ze své vlastní zkušenosti tak vím, že není nic hezčího, než se při pocení v sauně dívat na vodní hladinu obklopenou zelení a potom do té čisté a voňavé vody ještě skočit“.

Sauna, která na této zahradě spatřila světlo světa, je prosklená, aby ani uvnitř nikomu nechyběl vizuální kontakt se zahradou a jezerem. Není to problém, dnes už lze vybrat sklo s minimálními tepelnými ztrátami.

V kombinaci se sklem a dřevem navíc krásně vyniká kamenická práce, protože právě s kamenem se v této zahradě pracovalo hodně a opravdu s citem. Nepůsobí rustikálně, krásně zapadá k modernímu domu i k rodinné zahradě, která má hlavně přinášet radost, zábavu a pohodu.

Vlevo rodinný dům ze zabudovanou zastřešenou terasou, z níž je to jen pár kroků k sauně a biotopickému jezírku vpravo.

Biotopické jezero má dva metry hlubokou plavací zónu, takže si do něj v pohodě lze skočit a příjemně si zaplavat. V pobřežní zóně se zase mohou cachtat děti, případně slouží jako pítko pro spoustu živočichů.

Obdivujete architekturu respektující přírodu? Jedinečnou záležitostí bude společná přednáška zahradního architekta Ferdinanda Lefflera a architekta Martina Rajniše nazvaná Architektura zdravého rozumu, která proběhne v pondělí 16. 5. v 19.00 hodin v pražském DOXu. Možnost slyšet přednášet Martina Rajniše, mimo jiné autora nové Poštovny na Sněžce, Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích nebo vzducholodi Gulliver na střeše DOXu, je vzácná. Stejně jako společný pohled na propojení stavby a venkovního prostoru, což se krásně povedlo právě u rodinné zahrady navštívené v tomto článku.

Z pohledu zahradního architekta je pobřeží jezírka hlavně doplněné řadou rostlin, které pocitově vytvoří úplně jinou atmosféru, než kdyby tu místo jezírka byl bazén. Navíc je jeho voda přírodní, bez chemie, a tedy i příjemně voňavá. Jezírko si lze po cestičkách krásně obejít a u precizně a čistě vystavěné kamenné stěny se pod starou švestkou pokochat třeba pohledem na dům i saunu.

V blízkosti vody se totiž zachovala stará hrušeň, která poskytuje jedinečnou atmosféru, kterou mladý, nový strom venkovnímu prostoru nikdy nedá. „Stinné výsadby trvalek a keřů kolem biotopu navíc protkla zážitková cestička. I ty si v zahradě občas dopřejte. Jen tak se projít hustým záhonem, dotknout se květin, přivonět k nim a schovat se k nim, je zážitek, který vám byt nikdy nedokáže dát,“ radí Ferdinand Leffler.

Je to tak, podobná biotopická jezírka jsou k zamilování na první pohled, kdo by něco takového na své zahradě nechtěl. „Biologicky čištěná voda ale potřebuje víc pozornosti než voda čištěná chemicky,“ upozorňuje Ferdinand Leffler. „Nezapomínejte, že to chce víc údržby, a že to není moc teplé, protože teplota vody se musí držet kolem 21–22 °C. Při rozhodování je tedy třeba brát v potaz všechny atributy biologicky čištěné vody,“ dodává věcně.

Nicméně vraťme se k sauně, samostatné stavbě v zahradě, kterou ovšem s rodinným domem spojují zvolené materiály i jednotící design. Dům i sauna mají navíc zelené střechy, které skvěle celoročně izolují, a střešní zeleň díky perfektnímu hospodaření s vodou vytváří příjemné mikroklima.

„Pro nás jako architekty je bonus navíc i to, že domu i zahradě zelené střechy jednoznačně sluší,“ dodává k tomu Ferdinand Leffler.

Velice praktickou vychytávkou zpříjemňující maximálně každodenní život je i zastřešená terasa, která se stala samozřejmou součástí domu. „Toto řešení umožňuje, že už jste v kontaktu se zahradou a nemusíte na dům dodatečně lepit žádné pergoly,“ vysvětluje Leffler ve videu výše. A co může být víc než možnost přeběhnout kdykoliv z obýváku bosou nohou přes terasu na sametový trávník, precizně udržovaný majitelem domu, do sauny či ke koupacímu jezírku.