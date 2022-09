Louku sekají kvůli včelám jen částečně. V zahradě je díky tomu lépe

Zahrada to není zrovna malá, má rozlohu zhruba tři a půl tisíce metrů čtverečních, a majitelé jí dopřáli velkorysý přístup zohledňující okolní krajinu. „Plynule přechází – spolu s dochovanými listnatými javory a částečně dosazenou doubravou – do smíšeného přilehlého lesa,“ popsal konkrétně čtenář, který svůj zelený ráj přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.

Zahradu zčásti lemuje živý habrový plot, který se stal oblíbeným útočištěm malých opeřenců. A co je unikátní – souběžně se zahradním plotem běží podél zahrady úzkorozchodná trať, po níž se každý víkend prohání parní lokomotiva s historickými vagony, místní oblíbená turistická atrakce.

Další část hranice zahrady v údolíčku pro změnu sousedí s říčkou Osoblahou. Tu od pozemku odděluje kamenný plot, který majitelé pro jistotu postavili po povodních v roce 2002 a tvoří tedy jakousi protipovodňovou zeď.

„Díky ní také využíváme naakumulované teplo ze sluníčka a z vnitřní strany zdi jsme vytvořili kamenné vyvýšené záhony pro bylinky, jako je šalvěj, máta, mateřídouška, lesní jahody či levandule. Pěstujeme tu i slunečnice pro ptáčky a kvete nám tu jihoamerická juka svými majestátními květy,“ popisuje pan Robert.

Celé zahradě vévodí včelí klát, tedy špalkový úl – v podobě patrona včelařů svatého Ambrože, v němž sídlí včelí společenstvo. „Proto sekáme zahradu jen částečně a necháváme vzrostlou trávu tvořící louku jako pastvu pro včelky a úkryt pro hmyz. Díky tomu se také tak rychle z louky neodpařuje voda a pro okolní prostor to zajišťuje příjemné klima,“ vysvětluje majitel zahrady.

Zahradě vévodí vyřezávaný špalkový úl obklopený květnatou loukou, která se seká po částech.

Ten také v současnosti na pozemku buduje přírodní biotop, respektive mokřad, do něhož nasměroval uměle vytvořený potůček ze skalky osázené rododendrony. (Proto také ještě není nafocen v plné kondici.)

Součástí zahrady jsou i terasy z lomového kamene, na kterých rodina pěstuje rybízy, angrešty a ostružiny. A na ně volně navazují maliníky, které pokračují na pozemek pod lesem, mimo zahradu. Prostě takové mile venkovské místo na zemi, kde dostaly prostor především květnatá louka a včely.