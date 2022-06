I za proměnou vaší zahrady je příběh. Pochlubte se, rozdáme ceny za tisíce

ZDE vkládejte své SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY Svou zahradu především krásně nafoťte (ideální je šířkový formát) a sepište její příběh: od kdy o ni pečujete, jak se ji snažíte budovat a jak se vám to daří, kde se zhruba nachází (v jaké oblasti), jak ji užíváte a co pro vás znamená. Snímky a příběh vaší zahrady vložte do soutěžního formuláře spolu se svými údaji (plnoletost a adresa na území ČR jsou podmínkou). Vybrané příspěvky zpracujeme, zveřejníme a zařadíme do čtenářské ankety 1. nebo 2. kola soutěže. Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022. Pamatujte, že čím dříve svůj příspěvek pošlete, tím větší máte šanci, že ho v redakci vybereme a připravíme ke zveřejnění do jednoho ze soutěžních kol.