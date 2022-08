Zahrada tchyně Emilie se stoletou magnolií vítá nejen ptačí drobotinu

Ráda by čtenářům ukázala zahradu své tchyně, která zahradničením doslova žije, tak ji přihlásila do naší letní soutěže. „Tráví na zahradě celé dny a neustále přemýšlí, jak ji vylepšit, co zasadí nového či přesadí. Obdivuji její nadšení, vitalitu a energii,“ napsala o ní do redakce paní Helena.