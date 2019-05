Alkylátový benzin znamená jistotu pro domácí sekačky, křovinořezy i pily

Alkylátový benzin se u nás prodává pod značkou Aspen či Power XP, v Evropě najdete také značky Arnold nebo Motomix. Původně vůbec nebyl vyvíjen proto, aby eliminoval problémy běžného automobilového benzinu kvůli přidávání biologické složky, ostatně jeho vznik se datuje někdy kolem roku 1987, kdy se o biopalivech ještě nijak nemluvilo.

Porovnání vlastností alkylátového benzinu s Naturalem

Výzkumníci měli tehdy jediný cíl: vyvinout čistší benzin, aby dřevorubcům omezili riziko vzniku rakoviny kvůli dýchání zplodin z výfuku. Výsledkem jejich vývoje je produkt, který dosáhl daleko nižších hodnot obsahu škodlivých zplodin a snížil tím nebezpečí nemocí z povolání.



Dnes je situace radikálně jiná. Po zavedení přimíchávání biologických složek do automobilového benzinu se postupně zjistilo, že kvůli tomuto složení dochází k postupné degradaci benzinu během skladování, což ničí motory domácí techniky. Agregáty jsou stále precizněji konstruované kvůli snižování emisí, o to citlivější jsou pak na kvalitu palivové směsi.

Jak se mění časem benzin Problém se týká nejvíce dvoutaktních strojů, které točí přes deset tisíc otáček a jsou tedy na zadření náchylnější. Takže například pily a křovinořezy. Tam je problém o to citlivější, protože biosložky časem rozloží olej, který maže píst ve válci. To se týká i čtyřdobých motorů. Palivo po čase vodnatí a jeho agresivní složky mohou poškodit jednotlivé části spalovacího systému.

Nejprve se mluvilo hlavně o tom, že nejcitlivější jsou vysokoobrátkové dvoutaktní stroje, které trpí nejvíce. Doporučovalo se, aby se na konci sezony vyjela nádrž a nalil se do ní tento speciální alkylátový benzin, aby se celá soustava pročistila a přes zimu nedocházelo k jejímu poškozování. Podobné problémy zažívají například majitelé lodí, kteří potřebují zazimovat své motory.

Ale ono je to přínosné i pro obyčejné zahradní stroje. Když si koupíte v květnu desetilitrový kanystr u pumpy, možná ho „vyjedete“ až na podzim. S vědomím, že jeho trvanlivost bude kolem dvou měsíců, si můžete představit, co vlastně do nádrže budete lít v září.

U automobilu to nepoznáte, k pumpě podle četnosti svých jízd zajedete jednou za čtrnáct dní nebo nejpozději za měsíc, takže nestačí zestárnout. A to je taky důvodem, proč se alkylátové benziny běžně neprodávají u čerpacích stanic.

Profesionální dřevorubec se zřejmě zatím také nebude alkylátovým benzinem příliš zabývat. Jeho benzin nestačí při denním používání zestárnout, a při tom, jak počítá každou korunu nákladů, nepřistoupí na koupi drahého benzinu.

Ale v hobby sféře jsou roční náklady na pohonné hmoty zanedbatelnou položkou. Je pravdou, že alkylátový benzin stojí oproti běžnému palivu až trojnásobek. Zvýšené náklady na jeho nákup však bezpečně vyváží dodatečné výdaje na servis motoru nebo rovnou celé palivové soustavy. Opravy mohou v celkovém součtu vyjít dráž než kvalitní benzin.

Navíc alkylátový benzin se prodává už přímo namíchaný s olejem do dvoutaktů (s označením 2t) nebo čistý do čtyřtaktů (4t) a má dlouhou dobu skladovatelnosti bez změn parametrů. Nehledě na tu nepříjemnost, když zjistíte uprostřed sezony, že musíte sekačku odvézt do servisu a v této době třeba měsíc nemáte čím sekat.