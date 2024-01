Co s benzinem E10 v sekačkách? Neskladovat nebo použít stabilizátor

Kde je problém? Zvýšený obsah biosložky. Ethanol se v benzinu špatně rozpouští, váže se na vodu, která v benzinu kondenzuje, v nádrži pak klesá ke dnu ve formě sraženin, jež pak ucpávají palivový systém.

Pokud je ponechán delší dobu v palivovém systému, může v karburátoru v palivových kanálech vytvářet sraženiny a usazeniny, které ovlivní běh motoru.

Další nepříjemnou vlastností ethanolu je, že z plastů vymývá změkčovadla. Pružné hadičky a těsnění tvrdnou a stávají se křehkými. Po čase se mohou úplně rozpadnout.

Co se s tím dá dělat

„V první řadě je důležité nové palivo správně skladovat. Přesněji řečeno neskladovat. Chcete-li předejít problémům, benzin E10 skladujte v uzavřeném kanystru maximálně jeden měsíc, nebo raději jen 14 dní. Jedná-li se o palivo do dvoutaktního motoru, pamatujte, že míchat z něho směs s olejem byste měli nejlépe těsně před použitím a namíchanou směs neskladujte nikdy déle než 14 dní. Olej v benzinu totiž časem degraduje a ztrácí mazivost,“ doporučuje Petr Tichý ze společnosti Hecht.

„Největší výrobci zahradní techniky už o tomto kroku věděli dopředu, takže se na to už dopředu chystali. Takže v současné době nenastávají žádné zásadní problémy ani v zemích, kde byl zaveden E10 už před lety. Našim zákazníkům radíme to samé, co radí selský rozum. Prostě neskladovat benzin zbytečně dlouhou dobu, raději si koupit menší kanystr a používat vždy čerstvý benzin,“ souhlasí Filip Werner ze společnosti Mountfield.

Tuto dobovou radu z roku 2015 už dnes rozhodně nezkoušejte:

Po použití techniky, jako jsou motorové pily, křovinořezy, sekačky či kultivátory, v případě že neplánujete další použití v následujících několika dnech, vypusťte palivo z nádrže, motor nastartujte a nechte jej spálit i zbytky paliva z karburátoru a palivové hadičky, dokud motor sám nezastaví.

To se bude týkat hlavně období, kdy skončí zahradní sezona a už budete s jistotou vědět, že se sekačkou už letos nevyjedete.

Existuje i snazší způsob

Škodlivé vlastnosti biosložek mohou do jisté míry eliminovat některá aditiva. Zkuste si například napsat do vyhledávače „stabilizátor pro benzin E10" a zjistíte, že výrobci do malých motorů pro zahradní techniku už jsou připraveni. Ať už je to Briggs&Stratton či Honda. Ale i spousta dalších výrobců.

To se může vyplatit k tomu, abyste nemuseli běhat k benzince pro čerstvé palivo do sekačky každý týden. Například Fuel Fit stojí kolem 70 korun za 100 ml a vystačí na 10 litrů benzinu, což mnohým vystačí na celou zahradní sezonu.

Ale určitě se i tak nevyplatí riskovat a benzin zbytečně skladovat dlouhé měsíce. Raději si pořiďte menší 3–5litrový kanystr. Rozhodně se při provozu auta budete pohybovat u pumpy častěji než kvůli tankování do sekačky, tak to vždycky vezmete jedním rázem.

Aditiva oceníte taky v případě, kdy vlastníte generátor elektřiny se spalovacím motorem. V případě výpadku dodávky elektřiny je mnohdy nutné zajistit energii pro provoz oběhových čerpadel topných systémů, a i když je možné do jisté míry využít zálohu energie v akumulátorech, elektrický generátor je stále nenahraditelný.

Zatímco baterie má pouze omezenou kapacitu, a proto může energii dodávat jen po omezenou dobu, generátoru stačí pouze doplnit palivo, a tak vás nezaskočí ani kalamita trvající několik dní.

Ovšem i v tomto případě je vhodné palivo ošetřené aditivem skladovat v uzavřeném kanystru a po pár týdnech jej měnit za čerstvé. V tomto případě je nejlepší starý benzin jednou za měsíc nalít do nádrže auta a u pumpy při tankování doplnit do kanystru palivo čerstvé.

Další možností je používat speciální benzin, takzvaný alkylátový, který je namíchaný tak, aby byl vysoce stabilní. Je sice dražší než běžný u čerpací stanice, ale v sekačce ho za rok nespotřebujete tolik jak v autě, tak vás to nezrujnuje a získáte jistotu, že nezestárne. A na citlivé vysokoobrátkové dvoutaktní motory by mohl být jako balzám na duši.

A co vysokooktanová paliva

Často se řeší, zda by některá vysokooktanová paliva nebyla vhodnou náhradou za benzin s 10 % biolihu. Například Verva 100 má sice také označení E10, ovšem neobsahuje ethanol. Namísto toho obsahuje ethyl-tetrabutyl-ether, který se sice z ethanolu vyrábí, ale nemá jeho škodlivé vlastnosti.

Teoreticky by tedy mohl takový benzin spoustu potíží eliminovat. Je však nutné brát v úvahu také fakt, že naprostá většina motorů používaných v zahradní technice je seřízena pro Natural 95, jehož oktanové číslo je nižší.

Použití jiného paliva, než předepsal výrobce motoru, může být tedy v rozporu s podmínkami záruky a může to ovlivnit případnou reklamaci. I když použití paliva s vyšším oktanovým číslem nemusí vést nutně k poškození motoru, mohou tu být stále nějaká rizika.

Nejčastěji se zmiňuje možnost přehřívání motoru, což může vést k jeho zadření. Pokud je karburátor motoru nastaven pro benzin 95, použití paliva s vyšším oktanovým číslem ovlivní bohatost směsi, a to může mít za jistých podmínek skutečně vliv i na zahřívání motoru.

V ideálním případě by proto bylo vhodné seřídit karburátor pro použití konkrétního paliva, ovšem ne každý karburátor seřízení umožní. Seřízení zároveň musí provést odborník a opět je nutné zmínit, že takový zásah může v případě vzniku závady ovlivnit plnění záruky. Nejsnazší cestou proto je používat i nadále předepsané, ale vždy jen čerstvé palivo.