Za rybími monstry nemusíte do světa. Kde je najdete v naší kotlině

Berounka se zlatými úhoři

Úhoři jsou jedni z nejtajemnějších i nejohroženějších ryb našich vod. Díky úhořům dostala řeka Berounka protékající Křivoklátskem nezapomenutelný cejch.

Vtiskl jí ho spisovatel Ota Pavel, který se tam u převozníka Proška učil chytat ryby. Dnes žije u Berounky jeho vnuk Václav Prošek.

Podle místních legend se úhoři začali objevovat vždycky v okamžiku, kdy rozkvetly akáty. Václav Prošek u Berounky sice také přivítal rybáře Jakuba Vágnera, ale trvalo několik dní a hodně změn stanovišť, než si své štěstí „vyseděli“. Nakonec se tahu dočkali a Vágner nestačil ani nasazovat nové rousnice na pruty.

„Neuvěřitelné, teď jsem to tam hodil. To jsem naposled zažil snad před dvaceti lety,“ naoko se rozčiloval, ale srdce mu plesalo. Skončilo to po ulovení dvanácti úhořů.