Dvoumetrový sumec na Lipně vyrazil rybáři dech. Zdolával ho bez pomoci

K přesně takovým případům patří i čtenář Milan, který bydlí poblíž a u vody tráví nejednu chvíli. Navíc má vody „jihočeského moře“ za ta léta docela dobře zmapované.

„Samozřejmě vám neřeknu, které místo to přesně bylo, to neudělá žádný rybář. To je stejné, jako když houbař neprozradí svoje místečka,“ směje se Milan. Bylo to podle něj v půl jedné ráno.

„Smí se samozřejmě chytat i přes den, ale mně se osvědčil noční lov. Přes den chytám kapry, ale na sumce zavážím přes noc,“ vysvětluje.

Na rybářské výpravy se vždycky k přehradě nastěhuje na dva tři dny. Místo má zmapované pomocí echolotu a tentokrát se vypravil do starší části Lipna v místech, kdy zbyly ještě pařezy.

Z loďky zavážel asi 100 metrů od břehu a cíleně už měl s sebou sumcový prut a chytal na velkou 35centimetrovou plotici na podvodní splávek.

Sumci na Lipně nejsou žádnou vzácností. „Nemá tu predátora, je tu na vrcholu řetězce, takže se hodně množí,“ vysvětluje.

Plotici zavážel už v osm večer a pak už jenom čekal s prutem na břehu. Zdolával ho asi dvacet minut a pak už jen zbývalo dostat ho na břeh. Jenže byl u vody sám, takže musel počkat do rána.

„Do rána jsem ho nechal u břehu ve vezírku. Až ráno se mi podařilo svolat kamarády, kteří mi pomohli vytáhnout ho ven,“ popsal. „Co jsem se díval do tabulek, odhaduji, že by mohl mít mezi 15 a 20 lety. Tedy při délce 209 centimetrů a odhadované váze 65 kilogramů.

Lipno je sumci proslavené, občas lze zachytit i nadsázku, že po jejich hřbetech můžete přejít ze břehu na břeh suchou nohou. Kdo tedy rád loví tyto velké ryby, určitě tu najde ráj, ale tak velké exempláře jsou skutečnou výjimkou. Za skutečně velkými sumci přes dva a půl metru se jezdí spíše do zahraničí, třeba na italskou řeku Pád.