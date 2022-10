Během rybářského závodu King of the Lake chytili výjimečné štiky a candáty

Na závod přijelo 84 posádek z pěti zemí. Dorazil sem dokonce i silný tým z Anglie (Thomas Hunt a Kevin Cox), který King of the Lake pojal jako přípravu na mistrovství světa, které se na stejné přehradě bude konat v říjnu. Závodníci si rozdělili odměny v celkové hodnotě přes 700 tisíc korun.

Závodu přidalo na atraktivitě to, že si rybáři mohli podle svého uvážení hospodařit se svým závodním časem. V průběhu dvou chytacích dní mohli využít 16 hodin k lovu ve vybranou denní dobu.

A přálo jim i to, že rozhodovala velikost jejich největší štiky, dvou candátů a tří okounů až na konci druhého chytacího dne. Abyste vyhráli, nestačilo chytit všechny tyto ryby (tzv. full house), ale ještě k tomu musely být velké.

Týmy na předních příčkách tak neustále zvyšovaly velikosti svých chycených full housů a závod byl dramatický až do posledních minut. A ryby se chytaly opravdu mimořádné.

Chytalo se výhradně přívlačí na umělé nástrahy a všechny ryby se pouštěly zpět do vody. A opět byly k vidění ty nejlepší rybářské lodě, které byly letos zase o něco rychlejší.

Lodí schopných jet rychlostí přes 80 km/h tu bylo hned několik. Nechyběly ani jedny z nejlepších posádek, které na českých a slovenských revírech chytají.

Hustá mlha

První závodní den odstartoval do husté mlhy, nad kterou slunce vyhrálo až někdy okolo poledne. To sice zkomplikovalo rybářům přejezdy po dlouhé slapské přehradě, ale byla to mlha candátí.

Největší úlovky Největšího 85cm candáta ulovil Slovakina Fishing tým (Juraj Brek a Peter Brcko), největšího 40cm okouna Czech Fishing tým (Petr Černý a Robin Černý) a zmíněnou největší štiku Lowrance tým (Radek Filip a Martin Štěpka).

Hned ráno se chytilo několik velkých candátů. Jednoho z nich chytil Čech Jan Stluka (82 cm), a Slovák Juraj Brek ulovil dokonce 85cm candáta. Mnoho dalších posádek nachytalo candáty od 50 do 70 cm, přidalo k tomu okouny a už po poledni tak měli první zkompletované full housy.

Na konci prvního závodního dne mělo všechny ryby chyceno osm týmů a jejich největší délku měl GUNKI tým – Maso Třebovle (ve složení Martin Štěpnička a Michal Frauenberg), na 2. místě byl Czech Fishing tým (Jan Bohuněk a Jiří Bohuněk) a na 3. místě U Habakuka Boat tým (Milan a Viktor Matejzlíkovi).

Den velkého rozhodnutí

Na druhý závodní den si někdo ušetřil více závodního času, jiní méně. Někdo už měl chycený full house, ale třeba nebyl velký, někomu do něj chyběla například jedna ryba, ale ostatní měl velké.

Bylo jasné, že se pořadí bude míchat. Většině týmů chybělo chytit štiku, a to je na Slapech velký problém. Opět se odstartovalo do mlhy, která nebyla tak hustá v zázemí závodu, ale čím jste jeli dále, tím více komplikovala pohyb po vodě.

Hned ráno vstoupil razantně mezi vedoucí posádky Lowrance tým ve složení Radek Filip a Martin Štěpka. Těm zbývalo chytit pouze štiku, a jelikož chtěli v závodě vyhrát, věděli, že musí být velká.

Zaměřili se proto na chytání s velkými spinnerbaity s gumou Westin Shadteez Hollow 12 cm „na traileru“. Risk vyšel a chytili 86cm štiku, která je vystřelila na průběžnou 2. příčku a tato štika se později stala největší rybou závodu.

Radek s Martinem dokázali do konce závodního dne přidat ještě 16 cm na candátech a okounech, ale do posledních minut závodu přidávaly i ostatní týmy. V konečném součtu rozhodovaly centimetry a ten, kdo neměl alespoň 80cm štiku, se nedostal mezi první čtyři místa.

Nakonec zvítězil skvěle chytající GUNKI tým – Maso Třebovle (ve složení Martin Štěpnička a Michal Frauenberg) se štikou 80 cm, candáty 66 a 65 cm a okouny 33, 32 a 31 cm. O pouhý centimetr za nimi byli Rapala Fans (Jan Stluka a Tomáš Mráz) a o další centimetr Garmin-fishing.cz (Josef Verner a Roman Kuřil).