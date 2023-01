Vybrali jste nejroztomilejšího mazlíčka prosince. Prohlédněte si fotky

Foťte svátky, návštěvy i přelom roku s mazlíčky a snímky do lednového kola vkládejte ZDE Od nového roku jsme se rozhodli jednotlivá kola mazlíčkovské ankety tematicky zaměřovat. Nejen to – ty nejlepší snímky se každé tři měsíce utkají v soutěžním kole. A první, které do něj budou zařazeny, budou právě ty z lednového hlasování. Chcete se pochlubit snímkem svého zvířecího mazlíčka a také se zapojit? Je to snadné. Snímky svých mazlíků, které nafotíte během vánočních svátků, Silvestra či počátkem nového roku – konkrétně jednu vybranou kvalitní šířkovou fotografii – vkládejte ZDE. Mohou zabodovat v dalším kole ankety, která běží průběžně. Redakce do něj opět vybere ty nejlepší snímky zaslané do 15. ledna, čtenářské hlasování začne 16. ledna 2023.