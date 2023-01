ANKETA: Hledá se nejroztomilejší mazlíček měsíce ledna. Hlasujte i vy

Fotky mazlíčků do únorového kola vkládejte ZDE Od nového roku jednotlivá kola mazlíčkovské ankety tematicky zaměřujeme – tentokrát vyhlašujeme konec lenošení a povalování. Svého psa koukejte pořádně vyběhat věku, případně vyvenčete pejska z nebližšího útulku, ať je bláto nebo mrzne, nezapomeňte si pohrát s kočkou, křečkovi pořiďte kolotoč, koně vemte na pořádnou vyjížďku do přírody. A přitom foťte! Ideálně na šířku, i když fotíte na mobil. I mazlíci se potřebují hýbat a zabavit se, ať je za okny jakékoliv počasí. A pak se pochlubte svým snímkem zvířecího kamaráda, do ankety se zapojíte snadno. Stačí ZDE vložit 1 vybranou kvalitní šířkovou fotografii, aby mohla zabodovat v dalším kole ankety, která běží průběžně. Redakce opět vybere ty nejlepší snímky zaslané do 14. 2., čtenářské hlasování začne 15. 2. 2023.