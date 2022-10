ANKETA: Hledá se nejroztomilejší mazlíček měsíce října. Hlasujte i vy

Fotky mazlíků do listopadového kola vkládejte ZDE Pokud se také chcete pochlubit snímkem svého zvířecího mazlíčka, a zapojit se tak do dalšího kola ankety, je to jednoduché. Snímky svých mazlíků – konkrétně jednu vybranou kvalitní šířkovou fotografii – vkládejte ZDE. Mohou zabodovat v dalším kole ankety, která běží průběžně. Redakce do něj opět vybere ty nejlepší snímky zaslané do 14. listopadu, čtenářské hlasování začne 15. listopadu.