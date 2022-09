Hlasujte v anketě o nejroztomilejšího mazlíčka měsíce září

V zářijové galerii se opět sešly stovky snímků dospělých i mláďat, psů, koček, morčat i nezvyklých společníků, třeba berana nebo ptáčete páva. Z nich redakce vybrala 150 snímků, které teď bojují o vaši přízeň.

Pro mazlíčka měsíce září hlasujte ZDE Hlasovat můžete opakovaně až do 29. září 2022

Z náhodně generovaných dvojic fotografií si vždy vyberte tu, která vás osloví více. Aby bylo hlasování co nejférovější, podílí se na něm i tzv. hodnocení Elo, které se používá například v šachu (viz vysvětlení níže). K anketě se můžete kdykoliv vracet a hlasovat opakovaně, a to až do čtvrtka 29. září. Současně už také můžete posílat snímky svých zvířecích společníků do dalšího kola.

Fotky mazlíčků do říjnového kola vkládejte ZDE Snímky svých roztomilých zvířecích mazlíků – konkrétně jednu vybranou kvalitní šířkovou fotografii – vkládejte dál. Mohou zabodovat v dalším kole ankety, která běží průběžně. Redakce do něj opět vybere ty nejlepší snímky zaslané do 16. října, čtenářské hlasování začne 17. 10. 2022.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Elo určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.