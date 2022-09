Jak prodloužit život psů? Starým pomůže k výkonnosti dieta, říká veterinář

Psí tělo stárne jako lidské, ale rychleji. Je pravda, že jeden lidský rok se rovná sedmi psím?

Lze to tak zhruba odhadnout, jsou na to dokonce připodobňující tabulky, ale je to plemeno od plemena. Velká plemena se nedožívají tak vysokého věku, tam tento přepočet úplně neplatí. Také u dvacetiletých psů nemůžeme tvrdit, že by to odpovídalo věku 140 let u člověka. Nebo jiný příklad. Člověk začne dospívat kolem třináctého až čtrnáctého roku, kdežto pes má pubertu už v sedmi nebo osmi měsících. Proto jsou takováto srovnávání jen orientační a je lépe si jen uvědomit, že když je psovi deset let, už je to starší zvíře. Z veterinárního pohledu mají zvířata stejné obtíže jako staří lidé. Čím jsou starší, tím je zdravotních problémů víc.

Typické chrochtání buldočků, jež lidé označují za roztomilé, někdy přejde do obrovského trápení.