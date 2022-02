Chtěli jsme zachránit českou husu, říká ředitel veterinářů o očkování

V jihočeských Nových Hradech, kde je jediný český šlechtitelský chov hus, se začalo s prvním očkováním proti ptačí chřipce. Přeočkování vakcinou proti subtypu choroby H5N2 pak bude následovat za čtyři týdny. Pokud vše půjde správně, budou ptáci nakonec znovu přeočkovaní před možnou podzimní chřipkovou vlnou.

Nejde o běžnou záležitost, legislativa standardně vakcinaci před ptačí chřipkou zakazuje, chovy se místo toho vybíjejí. V ČR se tak jenom loni utratilo v rekordních 48 ohniscích zhruba 330 000 ptáků. Pilotní projekt, který nyní SVS spustila, je ale podle ředitele při nouzové vakcinaci povolený. Dal by se využít například v zoologických zahradách, ale ani v nich se zatím proti aviární influenze, tedy ptačí chřipce, neočkovalo.

„Nyní se vakcinuje 800 kusů hus kvůli tomu, že jde o geneticky vzácné kusy. Problémem podle něj je, že vakcína nezabrání samotné infekci, ale ochrání drůbež před těžkými klinickými příznaky,“ míní Šatrán. Dodává, že se zmírní také vylučování viru zpět do ovzduší. „Ale úplně mu nezabrání,“ doplňuje. Veterináři také nejsou schopni říct, zda mají ptáci protilátky způsobené vakcinací, nebo po infekci, což je jeden z důvodů, proč je běžně očkování zakázané. Samotná vakcinace pak podle něj stimuluje imunitní systém ke tvorbě protilátek, bezpečnost ani kvalitu potravin by očkování ovlivnit nemělo.

Veterináři před aplikací vakcíny získané od farmaceutické firmy z Maďarska udělali ptákům PCR testy, aby zjistili, že se v hejnech virus nevyskytuje. Ptáci jsou očkovaní inaktivovaným virem, který se tak nemůže dál šířit. Další PCR vyšetření bude následovat po ukončení očkování.

Státní veterináři získali tři lahvičky vakcíny, v každé je tisíc dávek. Ptáky očkují do prsních svalů, aby u nich nevznikaly abscesy, tedy chorobné dutiny vyplněné zánětem a hnisem. Přesnou cenu za vakcinaci jedné husy Šatrán nezná, kdyby se ale prováděla plošně, byla by podle něj podobná jako u ostatních vakcín. „Nebyly by to nějaké závratné sumy,“ uzavírá šéf veterinární sekce Státní veterinární správy.

Příprava funkčních vakcín je podobně jako u lidských očkovacích látek složitá. Viry chřipky mutují a vakcíny tak nemusí přesně odrážet aktuální nákazovou situaci, jsou tak vlastně zpožděné.

Z třicítky druhů virů ptačí chřipky jsou často smrtelné dva, nakažená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a hynou do několika dnů. Loni veterináři kvůli chorobě dokonce zakázali chov drůbeže pod širým nebem, majitelé ji musí mít uvnitř.