O stále dokonalejším léčení zvířat, ale i sobecké lásce k domácím mazlíčkům vypráví veterinářka a univerzitní pedagožka Martina Frühauf Kolářová. „Klient chce mít mnohdy u sebe své zvíře co nejdéle. Že to zvířeti nedělá dobře, je pro něj vedlejší,“ říká. Mluví i o problematice eutanazie zvířat či o tom, co všechno stresuje čím dál rozšířenější králíky zakrslé.