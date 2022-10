Když se zvíře cítí pod psa, škrábe se nebo sípá, klidně může mít alergii

To, že má zvíře alergii, znamená, že jeho imunitní systém nepřiměřeně reaguje na některé látky, které se běžně vyskytují v jeho okolí, a vytváří si proti nim protilátky. Nelze s přesností říct, co za vznikem konkrétních alergií u zvířat stojí.

Důležitou roli pravděpodobně hrají stejně jako u člověka dědičnost, celkový zdravotní stav, přirozená obranyschopnost organismu a prostředí. Alergie se nevyhýbají zvířatům všech plemen, stáří a úrovní chovu.

Škrábání, záněty i nechutenství

Nejčastěji se alergie u zvířat projevují na kůži, a to svěděním a zarudnutím. „Velmi časté jsou také změny v chování mazlíčků, a to většinou v podobě škrábání, zejména na místech, kde je jemnější a citlivější kůže – na břiše, spodní straně krku a tříslech. Škrábáním si zvíře navíc podráždí kůži ještě více a do ranek může zanést infekci, což celý jeho stav ještě zhorší,“ varuje veterinář Ján Švalec z laboratoře Synlab.

Alergie nezřídka doprovází také záněty očí a uší, nechutenství, zvracení, nadměrné lízání tlapek, chrčení, sípání nebo tření čumáku či hlavy.

Alergeny číhají venku i doma

Nepřiměřenou reakci organismu může u zvířete vyvolat například potrava. Nejčastějšími alergeny u psů a koček jsou hovězí maso, kuře, vejce, pšenice, mléko a mléčné výrobky.

Reakce se může objevit nedlouho po požití, nastat však může i po několika dnech či týdnech. „Jiné jsou alergie na plísně a prachové roztoče, které číhají v domácím prostředí. Postihují přibližně 15 % psů i koček. Venku zase hrozí alergie na pyly, trávy, kousance od blech či bodnutí hmyzem,“ dodává Švalec.

Příznaky jednotlivých druhů alergií jsou si velmi podobné, proto je často velmi těžké od sebe alergeny odlišit a určit, který konkrétní vašeho mazlíčka trápí. Zvíře může navíc trpět i více druhy alergií najednou.

Je také třeba myslet na to, že obtíže může způsobovat i celá řada jiných věcí, a proto je nejprve nutné vyloučit jiné příčiny, jako mohou být například vnější a vnitřní paraziti. Až pokud se tyto problémy nepotvrdí, je namístě podstoupit alergologicky test.

Nechte mazlíčka otestovat

Testování alergií u zvířat se běžně provádí z krevního vzorku. „Sérologické testy identifikují přítomnost specifických protilátek, které způsobují alergickou reakci. To znamená, že odhalují potravinové, respiratorní i sezonní alergeny, na které je zvíře citlivé,“ vysvětluje specialista.

O test můžete zažádat u svého veterináře, který odebraný vzorek zašle na specializované pracoviště. Například v laboratořích Synlabu dokážou z krve odhalit až 36 různých typů alergií. Majitel zvířete pak obdrží výsledky vyšetření do 10 dnů od přijetí vzorku laboratoří.

Pomoci může změna návyků

Nejlepším způsobem, jak vyzrát na prokázanou alergii, je vyhnout se jejímu původci. To však nemusí být vždy možné, protože zvíře někdy přichází do styku s alergeny každý den.

U léčby vždy záleží na konkrétním typu alergie. Například dermatitida způsobená bleším kousnutím se nejlépe léčí prostým zbavením se blech, u nepřiměřených reakcí na potraviny či nesnášenlivostí je nutné kompletně změnit stravovací návyky. Vždy je důležité k tomu zvířeti dopřát i dostatek pohybu a pestrý jídelníček.